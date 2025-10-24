Con nueva conducción, el socialismo bonaerense se rearma y vuelve a su origen progresista

Se rearma el socialismo. Carlos Ajamil, Damián Bravo y Henry Stegmayer, en el acto de asunción

El socialismo de la provincia de Buenos Aires, que vivió un punto de inflexión con la asunción de sus nuevas autoridades después de la intervención al partido de casi un año, se rearma políticamente para recuperar el pulso y una agenda progresista que incluye un acompañamiento electoral de la lista de Fuerza Patria en las elecciones del próximo domingo.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas ELECCIONES 2025 El socialismo bonaerense eligió nuevas autoridades y se encamina a la normalización Por Letra P | Periodismo Político

Durante un encuentro en la tradicional Casa del Pueblo de La Plata, encabezado por el nuevo secretario adjunto del PS bonaerense Carlos Ajamil, y el nuevo Secretario General de la Octava Sección Damián Bravo, el espacio ratificó la voluntad de integrarse activamente al proyecto político que gobierna tanto la provincia como la capital bonaerense, bajo la consigna de fortalecer una agenda que promueva la igualdad, la inclusión y la justicia social.

Respaldo a Axel Kicillof y Julio Alak En un clima de unidad y definiciones, el socialismo expresó abiertamente su respaldo a la gestión del gobernador Axel Kicillof y del intendente platense Julio Alak, quien participó del acto de asunción de autoridades y celebró que el centenario partido de la rosa “vuelva a tener una conducción progresista”.

Julio Alak en PS El intendente de La Plata, julio Alak, en la Casa del Pueblo. También se hizo presente el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, quien cumplió un papel central en el acercamiento entre el socialismo y el frente oficialista. Galland fue mencionado por distintos oradores como el dirigente que logró tender los puentes necesarios para consolidar esta nueva etapa de diálogo institucional.

“Es momento de construir desde las coincidencias y aportar desde el socialismo a un proyecto que defiende el trabajo, la producción y los derechos”, manifestaron las nuevas autoridades, en una jornada que combinó definiciones políticas con gestos de apertura hacia otros sectores progresistas.

Renovación interna y nuevos liderazgos El socialismo bonaerense llega a esta instancia luego de un proceso de renovación interna que normalizó su estructura partidaria y permitió el surgimiento de nuevos liderazgos, con fuerte presencia territorial en La Plata, la quinta y la segunda sección. En este contexto, la conducción provincial destacó que el acompañamiento a Fuerza Patria implica la decisión de “sumar desde una visión democrática y solidaria a la etapa que encabezan Kicillof y Alak y dejar atrás los horrores políticos de haberse aliado al PRO”, y también de haber producido un acercamiento a la gestión del presidente Javier Milei. Con esta definición, el Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires busca recuperar protagonismo en el escenario político provincial y proyectarse como actor activo dentro del frente que hoy administra los destinos de la provincia y su capital, aportando su histórico legado reformista y su compromiso con una sociedad más justa e igualitaria.

Compartir en:







