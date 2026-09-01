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EL FUTURO YA LLEGÓ

Buenos Aires será sede de URBAN CITIES 2026, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

La jornada reunirá a más de 50 intendentes, especialistas y empresas para debatir innovación, tecnología y gestión urbana.

Por Letra P | Periodismo Político
Urban Cities

La Ciudad de Buenos Aires será sede de URBAN CITIES Buenos Aires 2026, el primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, que se realizará el miércoles 2 de septiembre en la Usina del Arte. El encuentro convocará a representantes de más de 300 ciudades del país y contará con la participación de más de 50 intendentes.

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La iniciativa es organizada por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y apunta a generar un espacio de intercambio y cooperación entre distintas jurisdicciones. Participarán representantes de gobiernos locales y provinciales, empresas, emprendimientos tecnológicos, universidades y especialistas vinculados con la innovación y la gestión pública.

La agenda incluirá conferencias, paneles, presentación de casos y espacios de intercambio entre los participantes. Los principales ejes serán la transformación digital, la inteligencia artificial, la gestión basada en datos, la seguridad, la sostenibilidad, la infraestructura y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a las administraciones públicas.

URBAN CITIES Buenos Aires 2026: quiénes serán los principales expositores

Entre los participantes confirmados se encuentra el especialista en robótica y fundador de Asteroid y Grondplek & Apgreid, Mateo Salvatto; el presidente de la Fundación País Abierto y Digital, Andrés Ibarra; y el cofundador y CEO de Satellites On Fire, Franco Rodriguez Viau. También expondrá el presidente de Prodam San Pablo, Francisco Forbes, especializado en tecnología municipal.

La nómina incluye además a la periodista y conductora Luciana Geuna; el secretario de Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Piola; el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua; el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Darío Nieto; y el especialista en ciberseguridad, fraude y tecnología Julio López.

También participará el titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional, César Torres. En total, la organización anticipó la presencia de más de 50 expositores entre funcionarios, académicos, especialistas, representantes del sector privado y referentes del ecosistema emprendedor.

Ciudades inteligentes: talleres federales y experiencias de gestión

La propuesta tendrá una instancia previa el martes 1 de septiembre destinada especialmente a equipos técnicos de ciudades, municipios y gobiernos provinciales. Los talleres abordarán experiencias y herramientas relacionadas con salud, seguridad, educación, inteligencia artificial y movilidad, con el objetivo de facilitar el intercambio de buenas prácticas que puedan adaptarse a distintas realidades del país.

La primera edición buscará además consolidar una red de colaboración entre gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones vinculadas con el desarrollo urbano. URBAN CITIES Buenos Aires 2026 se realizará el miércoles 2 de septiembre, de 9.30 a 18, en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca. La participación será abierta y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial del encuentro.

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