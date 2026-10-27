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TRABAJO CON PLATAFORMAS

Avellaneda lanza un registro de repartidores con acceso a créditos, capacitaciones y paradas seguras

La inscripción será gratuita y voluntaria para mayores de 18 años que trabajen con aplicaciones o de forma independiente y residan en el distrito.

La intendenta Magdalena Sierra, con repartidores y repartidoras de Avellaneda.

La intendenta Magdalena Sierra, con repartidores y repartidoras de Avellaneda.

El municipio de Avellaneda presentó este martes el programa “Repartidores en Red”, una iniciativa de la intendenta Magdalena Sierra destinada a acompañar a las y los trabajadores que realizan tareas de reparto en el distrito mediante aplicaciones o de manera particular.

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La propuesta incluye capacitaciones, asesoramiento laboral, acceso a financiamiento y espacios acondicionados para mejorar las condiciones de trabajo. La inscripción es gratuita y voluntaria y está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en el distrito y cuenten con DNI. Para anotarse, deben ingresar al portal oficial de Avellaneda.

Una vez completado el registro, las y los trabajadores podrán obtener una credencial identificatoria que les permitirá acceder a distintos programas y beneficios municipales.

Cursos de formación y mejora de ingresos

Entre las propuestas de formación y asesoramiento se incluyen cursos de mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral, además de herramientas para mejorar los ingresos obtenidos a través de las plataformas digitales.

El programa también contempla una línea de crédito subsidiada y descuentos en comercios adheridos, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos financieros y reducir algunos de los gastos asociados a la actividad.

Paradas seguras y carga para celulares

Otro de los ejes son las denominadas paradas seguras, espacios equipados con asientos, techos y dársenas para detenerse. También contarán con puntos de carga para celulares y un botón de acceso rápido para solicitar asistencia ante situaciones de inseguridad.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 11 5384-4613.

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