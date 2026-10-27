Avellaneda lanza un registro de repartidores con acceso a créditos, capacitaciones y paradas seguras

La intendenta Magdalena Sierra, con repartidores y repartidoras de Avellaneda.

El municipio de Avellaneda presentó este martes el programa “Repartidores en Red”, una iniciativa de la intendenta Magdalena Sierra destinada a acompañar a las y los trabajadores que realizan tareas de reparto en el distrito mediante aplicaciones o de manera particular.

Una vez completado el registro, las y los trabajadores podrán obtener una credencial identificatoria que les permitirá acceder a distintos programas y beneficios municipales.

Entre las propuestas de formación y asesoramiento se incluyen cursos de mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral, además de herramientas para mejorar los ingresos obtenidos a través de las plataformas digitales.

El programa también contempla una línea de crédito subsidiada y descuentos en comercios adheridos, con el objetivo de facilitar el acceso a recursos financieros y reducir algunos de los gastos asociados a la actividad.

Paradas seguras y carga para celulares

Otro de los ejes son las denominadas paradas seguras, espacios equipados con asientos, techos y dársenas para detenerse. También contarán con puntos de carga para celulares y un botón de acceso rápido para solicitar asistencia ante situaciones de inseguridad.

Quienes necesiten más información pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por WhatsApp al 11 5384-4613.