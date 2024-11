Vota Estados Unidos: fama, influencia y provocaciones para vencer al sofá

Algún peatón, muy de tanto en tanto, deja ver su sticker en el saco con la leyenda “yo ya vote”. De esos que deciden adelantarse, pero pasa inadvertido.

Definitivamente, el nervio no está en la estética de las paredes, las calles o las veredas. Está en las conversaciones. La TV apabulla con sus shows de dudoso impacto. Los diarios, igual o menos.

De la calle a los teléfonos y de los medios tradicionales a los creadores de contenidos. De un lado las celebridades de fama internacional; del otro, las grandes y diversas comunidades agitadas por youtubers o podcasters.

Embed - Jennifer Aniston on Instagram: "Hi friends Today not only did I vote for access to health care, for reproductive freedom, for equal rights, for safe schools, and for a fair economy, but also for SANITY and HUMAN DECENCY. Please remember that whoever you are and wherever you live, your voice matters. Your VOTE matters. I know we don’t agree on everything, and that is the beauty of this country, but GOOD LORD aren’t you tired of this negativity towards each other? The intimidation and constant threats to those who do not think the same as the other? Let’s please end this era of fear, chaos and the attacks on our democracy - and vote for someone who will unite us and not continue to threaten to divide us I very proudly voted for Kamala Harris and Tim Walz. We are so lucky we get to VOTE and this election is in our hands! We only have one week until Election Day so talk to your friends, your family, your neighbors and let’s find our way back to each other with respect, common cause, and LOVE. "

-Mirá, hay manifestaciones en el New York Times. Seguramente algún problema con la postura ideológica del diario. Algo sobre el editorial en el que se afirma que Trump es una amenaza a la democracia- se asombró uno que pasaba por la 8th Avenue justo frente al majestuoso edificio del tradicional periódico.

-No, están protestando para que, de una vez por todas, la patronal se reúna con el sindicato y decidan mejorar sus salarios- contestó el guardia de seguridad.

-Todos queremos que nos mejoren el salario-, agregó el uniformado, que hace unos años llegó de Haití y se declara admirador de Maradona, aunque un poco más de Lionel Messi. De Trump y Kamala Harris prefiere no opinar. “No voy a votar”. Claramente, prefiere el sofá.

Efectivamente, la protesta abarcaba las distintas entradas al edificio. Megáfono y pancartas, pero nada de elecciones. O sí: salarios postergados. De eso se trata. ¿Una señal más de la difícil situación que atraviesan los periódicos a nivel global? Podría ser, aunque en este caso el NYT viene de incrementar las suscripciones y sus ingresos. Tal vez, con menos periodistas y peores salarios. Y la inflación los corre...

Celebridades como J.Lo, Beyoncé, Bad Bunny y sobre todo Taylor Swift se pronuncian a favor de Kamala. Y si bien la artista tiene millones de seguidores (swifties), lo que los moviliza es su música y, tal vez, su estilo de vida. Claro que escuchan su mensaje, pero no hay que engañarse con que eso se transforma en votos. La empatía no va por el lado de sus preferencias políticas, por lo menos no necesariamente, y mucho menos a la altura del impacto mediático que puede generar de manera efímera.

Embed - Taylor Swift on Instagram: "Like many of you, I watched the debate tonight. If you haven’t already, now is a great time to do your research on the issues at hand and the stances these candidates take on the topics that matter to you the most. As a voter, I make sure to watch and read everything I can about their proposed policies and plans for this country. Recently I was made aware that AI of ‘me’ falsely endorsing Donald Trump’s presidential run was posted to his site. It really conjured up my fears around AI, and the dangers of spreading misinformation. It brought me to the conclusion that I need to be very transparent about my actual plans for this election as a voter. The simplest way to combat misinformation is with the truth. I will be casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz in the 2024 Presidential Election. I’m voting for @kamalaharris because she fights for the rights and causes I believe need a warrior to champion them. I think she is a steady-handed, gifted leader and I believe we can accomplish so much more in this country if we are led by calm and not chaos. I was so heartened and impressed by her selection of running mate @timwalz, who has been standing up for LGBTQ+ rights, IVF, and a woman’s right to her own body for decades. I’ve done my research, and I’ve made my choice. Your research is all yours to do, and the choice is yours to make. I also want to say, especially to first time voters: Remember that in order to vote, you have to be registered! I also find it’s much easier to vote early. I’ll link where to register and find early voting dates and info in my story. With love and hope, Taylor Swift Childless Cat Lady : @inezandvinoodh"