DIRECTV suma inteligencia artificial a su red de fibra óptica en alianza con DYNAMOEDGE

La integración permite prever fallas, optimizar energía y mejorar la experiencia del usuario en toda América Latina.

Por Letra P | Periodismo Político
La compañía DIRECTV Latin America incorporó inteligencia artificial a su red de internet por fibra óptica mediante la tecnología de DYNAMOEDGE, con el objetivo de mejorar la conectividad, prever fallas en tiempo real y reducir el consumo energético. La integración ofrece diagnóstico anticipado y optimización del servicio hogar por hogar.

Tecnología predictiva para una conectividad de excelencia

Gracias al acuerdo estratégico firmado con DYNAMOEDGE, DIRECTV implementó una plataforma de análisis continuo que detecta fallas antes de que ocurran, evitando cortes y mejorando la calidad del servicio sin necesidad de asistencia técnica presencial. Esta innovación permite a la empresa anticiparse a los problemas y actuar en tiempo real, aumentando la eficiencia operativa.

La solución aplicada se basa en la inteligencia artificial en tiempo real, una tecnología que permite fusionar datos del hogar, el estado de la red y métricas operativas en lapsos de entre diez y cien milisegundos, generando un sistema unificado de monitoreo de altísima precisión.

Menos consumo energético y mayor sustentabilidad

El sistema, denominado DYNAMOEDGE-AI, también contribuye a reducir la huella de carbono al optimizar el uso de energía. Esta capacidad de predicción y automatización reduce significativamente el consumo energético al evitar intervenciones innecesarias y permitir ajustes remotos.

La integración de esta tecnología se alinea con los objetivos de sustentabilidad de DIRECTV, una de las principales proveedoras de servicios de entretenimiento y conectividad de América Latina y el Caribe, con presencia en diez países de la región.

Una alianza para transformar el servicio digital

Lucas Werthein, vicepresidente de DIRECTV Latin America, sostuvo que “la aplicación de esta tecnología de vanguardia acelera nuestra estrategia para integrar inteligencia artificial a la red” y remarcó que apunta a una experiencia de excelencia para los clientes.

Por su parte, Barbara Bessolo, CEO de DYNAMOEDGE, destacó: “La solución implementada en DIRECTV Latin America eleva la experiencia del cliente a una nueva dimensión, donde las respuestas vienen antes que las preguntas”.

Un nuevo estándar en telecomunicaciones

La alianza entre ambas compañías redefine el estándar en la industria de las telecomunicaciones. La implementación de esta tecnología establece un nuevo punto de referencia en agilidad, resiliencia y calidad, y anticipa una nueva etapa en la gestión inteligente de redes de fibra óptica.

Con esta incorporación, DIRECTV Latin America se posiciona como pionera en la transformación digital del sector, apuntando a una conectividad más inteligente, sustentable y orientada a las necesidades reales de sus usuarios.

