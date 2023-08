Ritondo, "sorprendido y desilusionado" por el respaldo de Vidal a Larreta

Live Blog Post

Ritondo "sorprendido y desilusionado" por el apoyo de Vidal a Larreta

Cristian Ritondo no se esperaba que María Eugenia Vidal confirme públicamente su apoyo a la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta, como había adelantado Letra P. "Me sorprendió y, en parte, me desilusionó. Le he expresado personalmente que estoy muy en desacuerdo con esa decisión", reveló el precandidato a diputado de la lista de Patricia Bullrich.

"He trabajado con ella en batallas importantes en la provincia de Buenos Aires, pero estoy convencido que hoy la persona con carácter para liderar esas batallas es Patricia Bullrich", recordó Ritondo en Radio Continental, quien fue ministro de Seguridad durante la gestión de Vidal al frente de la gobernación bonaerense entre 2015 y 2019.

Además, el presidente del bloque de diputados del PRO en el Congreso Nacional afirmó que la gran mayoría de los dirigentes que acompañaron a Vidal como gobernadora de Buenos Aires avalan la precandidatura de la ex ministra de Seguridad.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcristianritondo%2Fstatus%2F1686735095049109504%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Con fuerza, con equipo, y por sobre todo, con liderazgo. pic.twitter.com/Y2nnFSEbjA — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 2, 2023

Casi dos horas después del comunicado de la diputada, su colega que busca la reelección compartió una foto en Twitter junto a la precandidata con la frase: "Con fuerza, con equipo, y por sobre todo, con liderazgo".