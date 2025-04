Live Blog Post

Héctor Daer: "No hay chance de que se levante el paro"

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, aseguró que "no hay chance de que se levante el paro" general de este jueves y, en relación a la UTA, consideró en radio Futurock que "una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión".

"El paro no se levanta, no tenemos que empezar a interpretar cosas que no existen, no hay chance", descartó en radio Rivadavia el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina.

El sindicalista afirmó que todos los sindicatos "están padeciendo lo mismo" y cuestionó: "No pueden acordar salarios, o cuando acuerdan, si no son los que le gustan al ministro de Economía (Toto Caputo), no los homologan".