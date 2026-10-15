Santa Fe: el senador Rosconi mantiene distancia del PJ y piensa en un armado sin tutores para 2027

El senador Eduardo Rosconi piensa jugar por fuera del peronismo en la discusión 2027 de Santa Fe . El jefe del departamento Caseros integra el bloque de cinco senadores del PJ , pero los votos y las encuestas lo llevan a reconfigurar el rumbo electoral. El legislador ya anticipó que, si va por la reelección, no jugará con el sello del partido.

La mirada crítica sobre su espacio de pertenencia no es nueva. En agosto de 2024, le dijo a Letra P que se desafiliaba del PJ porque se había convertido en un "club de perdedores" .

“El kirchnerismo está agotado. Yo quiero volver al peronismo, al capitalismo, a la inserción al mundo. No se puede estar atrás de Rusia, Cuba, Irán y Venezuela. Eso no es el peronismo”, reflexionó Rosconi en esa entrevista.

Ni el paso del tiempo, ni la aparición de alternativas, como la candidatura de Diego Giuliano, o el empresario ítalo-argentino Federico Pucciariello , que empiezan a tomar volumen en el espacio, lo convencieron de volver al PJ .

En la ciudad de Casilda, la más grande del departamento Caseros, Rosconi ya armó el partido vecinal Casilda Avanza . Ahora busca sello provincial que lo habilite a competir, una vez más, por la senaduría.

En 2023, compitió con el partido Unión Celeste y Blanco. En 2025, durante los comicios para la Convención reformadora, fue el único senador del PJ que no participó y tampoco respaldó a los candidatos del partido. Los resultados electorales de los demás legisladores del bloque encendieron una señal de alerta.

Quiero agradecer de corazón a cada uno de los que confiaron en este sueño.

Estoy muy feliz de felicitar al Gobernador electo @maxipullaro hace mucho tiempo que construimos juntos este sueño que hoy se hizo realidad.

En Caseros hoy nos toca esperar, con mis 39 años seguramente… — Paola Forcada (@paolaforcada) September 11, 2023

En la mesa chica de Rosconi comparan su situación con la de sus aliados Armando Traferri, senador por San Lorenzo, y Rubén Pirola, de Las Colonias. "A Traferri le toca un escenario de tercios y eso beneficia al PJ. Y Pirola, bueno, es Pirola", dicen entre risas sobre la experiencia electoral del dirigente peronista que retuvo el departamento aun frente a la ola arrasadora de Unidos en 2023, que casi no dejó municipios en manos del PJ en Las Colonias.

El "abrazo de oso" del kirchnerismo

Rosconi sacó, en 2023, 21.785 votos. Aventajó por poco a Paola Forcada, la candidata de Unidos, que cosechó 19.052 votos. En el entorno de Rosconi insisten en que, en Santa Fe, el peronismo está identificado con el kirchnerismo y que eso le resta votos en amplias zonas de la provincia. “Es el abrazo del oso”, dicen con las encuestas en la mano, en un territorio en el que el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro mantienen porcentajes de intención de voto muy altos. Por todo eso, Rosconi ya decidió atar su futuro al vecinalismo y mantener buenas migas con el oficialismo provincial.

El senador @ERosconi presente en la apertura de ofertas para el 2° tramo del Gasoducto Ruta 93-33



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El grupo del senador Rosconi no se identifica con la oposición, pero tampoco dan el salto formal al oficialismo. “Nosotros tenemos diálogo permanente con el gobierno provincial y cuidamos nuestro territorio”, insisten. En el entorno del senador citan como ejemplo la obra del gasoducto Ruta 93-33, que llevará gas natural a cuatro localidades pequeñas del departamento.

El 7 de octubre pasado, cuando se abrieron los sobres de la licitación para el 2° tramo del Gasoducto, Rosconi estuvo presente en el acto.

“Pullaro está invirtiendo más de 26 mil millones de pesos para lugares que suman 12 mil habitantes, pero que transforman la infraestructura de manera profunda en la región. No podemos desconocer esa realidad”, valoran cerca del senador.