“Cuando escucho que nos critican por hacer obras es porque no entienden la gestión o porque tuvieron todo. Cuando entre acá no podía creer que no tuvieran agua potable”, dijo, ampliando esa crítica a los actuales referentes opositores y señalando la situación en la que su gestión encontró la Municipalidad luego de las gestiones del radical Ramón Javier Mestre y de Luis Juez , el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

“Les quiero decir, muchachos, que mi compromiso es con el progreso”, apuntó, anticipando una serie de proyectos que prometió llevar a cabo en su potencial gobernación. “Sin obras no hay progreso, no hay salud, no hay educación. No han entendido nada de lo que es el desarrollo y la posibilidad de gobernar”.