El concejal de Hurlingham Lucas Delfino (Juntos) quiere cortarle una racha de tres décadas al peronismo, que gobierna el distrito desde el momento de su creación, en 1994, cuando el precandidato tenía once años de edad. Cree tener chances de llegar al sillón de la intendencia, pese a que el intendente Juan Zabaleta arrasó en 2019 con más del 54% de los votos. Su estrategia electoral está puesta en tres variables: clavar una espina en la interna a cielo abierto que mantienen distintas facciones del Frente de Todos (FdT), agigantar su desarrollo territorial y mostrarse junto a su jefe político, el jefe de Gobierno porteño. “No tengo dudas de que Larreta va a ser el próximo presidente”, asegura en diálogo con Letra P , en lo que pareciera ser también un mensaje a la dirigencia amarilla que no sienta postura atenta al crecimiento de Patricia Bullrich en las encuentas.

“Horacio es el que mejor representa este momento de la Argentina, porque es el único que puede garantizar que no va a improvizar en la Presidencia, porque lleva 16 años de gestión en la Ciudad”, destaca el también presidente del Ente de Turismo, en referencia a los ocho años que tuvo como jefe de Gabinete de Mauricio Macri y a los casi ocho que lleva al frente del gobierno porteño. Lo que no dice, quizás para evitar inflamar aún más la interna entre halcones y palomas, es que, según él, ninguno de los otros competidores presidenciales de Juntos por el Cambio podrían dar esa garantía de no improvización.