Temporal: el Gobierno enviará combustible a Bahía Blanca y habilitará su importación

Con preocupación por la deuda comercial, la UIA recibirá a Caputo

El Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibirá este lunes a Toto Caputo y al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, con el foco en la deuda comercial, los nuevo tipos de cambio exportador e importador y la aceleración inflacionaria.

La plana mayor de la entidad que preside Daniel Funes de Rioja almorzará desde las 13 en la sede industrial con los funcionarios nacionales para tratar las principales preocupaciones del sector. En este sentido, uno de los temas ineludibles que estará sobre la mesa es la deuda comercial que tienen las compañías con proveedores locales o del exterior. Como explicó Letra P, el Banco Central buscará refinanciarla con la emisión de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

A raíz de eso, industriales advierten que las dificultades para cancelar los compromisos asumidos producto de los impedimentos para acceder al mercado de cambios, pone en riesgo la provisión de insumos y consecuentemente el proceso productivo.

Toto Caputo (3).jpg Toto Caputo (Foto: NA)

Sobre la refinanciación, Caputo precisó en LN+ que el nuevo instrumento se trata de "un bono en dólares que se va a vender al tipo de cambio oficial" asegurando que "como es un bono que va a tener características especiales y va a cotizar a un precio alto, los importadores se van a estar haciendo de dólares a un valor cercano a $800", por lo que "si el dólar libre empieza a subir, los importadores van a estar vendiendo este bono haciéndose los dólares a $800 y vendiendo el dólar libre a un precio más alto, permitiendo que no suba.".

Al mismo tiempo, el titular de la cartera económica planteará un cronograma de acceso al Mercado Único de Cambio (MULC) por posición arancelaria, con fecha de liquidación entre 30 y 120 días. Durante la semana entrante estará abierto un padrón de reconocimiento de deuda comercial.

Funes de Rioja.jpg Daniel Funes de Rioja

Otra cuestión a tratar será la aceleración inflacionaria, que los industriales ven con preocupación a raíz de que los aumentos en productos que no son de primera necesidad están generando caída en el consumo. En ese sentido, los empresarios están frente a un dilema sobre si mantener y profundizar las correcciones de los precios o atenuarlas para que las pérdidas por no vender no le ganen a las generadas por el atraso en los valores de comercialización de sus productos.

También será parte de la charla, la devaluación sobre el tipo de cambio oficial que derivó en correcciones en los impuestos que pesan sobre las cotizaciones usadas para exportar e importar. Los empresarios expresan que existe un desfase entre el tipo de cambio para vender al exterior, que subió 5 % (de $700 a $740) y el correspondiente a la importación que se incrementó 140% (de $400 a $940).