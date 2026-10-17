En el Día de la Lealtad, Alberto Fernández se declaró leal a CFK: "Voy a estar a su lado cuando me necesite"

El expresidente Alberto Fernández le envió un mensaje a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una entrevista televisiva, cuyo fragmento difundió este 17 de octubre, en la que aseguró que está dispuesto a acompañarla pese a las diferencias que marcaron su relación política. Además, calificó de "absolutamente injusta" la situación que atraviesa la exmandataria y reivindicó la lealtad como un valor personal.

“La lealtad no es sometimiento, la lealtad es un profundo amor por el otro, tan profundo que no abandonás al otro por ninguna circunstancia”, sostuvo el exjefe de Estado. En ese sentido, rechazó que ese compromiso deba estar condicionado por la reciprocidad entre dos personas.

“Esta frase que dice 'lealtad con lealtad se paga', no. La lealtad no es una manera de intercambio”, planteó Fernández , quien profundizó su definición con una frase que puede interpretarse como una referencia a su vínculo con la expresidenta. “Yo voy a ser leal con vos aunque vos no lo seas conmigo, siempre voy a ser leal, porque para mí es un valor la lealtad”, remarcó.

El expresidente también aprovechó sus declaraciones para enviarle un mensaje directo a Cristina Kirchner y manifestar su disposición a colaborar con ella frente a la situación que atraviesa.

“Quiero que ella, si ve este programa, lo tenga en claro, que yo estoy para ayudarla en todo lo que esté a mi alcance, porque sé que la situación que está viviendo es sumamente ingrata y es particularmente injusta, absolutamente injusta”, expresó.

En esa misma línea, el exmandatario reafirmó su rechazo a lo que considera una injusticia contra Cristina Kirchner. “Frente a la injusticia, me rebelo”, sostuvo antes de ratificar su voluntad de acompañar a quien fue su vicepresidenta durante la gestión del Frente de Todos.

La lealtad y las diferencias en el peronismo

Las declaraciones de Alberto Fernández adquieren relevancia política por las diferencias que atravesaron su relación con Cristina Kirchner durante su paso por la Casa Rosada. Sin mencionar episodios concretos de aquella disputa, el expresidente planteó una concepción de la lealtad que, según su definición, no depende de la conducta de la otra persona.

Su mensaje también puede leerse en clave de la interna del peronismo, donde el vínculo entre ambos dirigentes quedó marcado por los enfrentamientos que se hicieron públicos durante la gestión compartida entre 2019 y 2023.

Pese a esos antecedentes, Fernández cerró su intervención con una definición contundente sobre su posición frente a la exmandataria. “Cristina me llama, voy a estar a su lado cuando ella me necesite”, aseguró.