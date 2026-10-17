Axel Kicillof y CFK, cada vez más lejos

El viernes 9 de octubre, parte del peronismo iba a volver a juntarse. Delegados de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner tenían previsto reunirse para terminar de cerrar las convocatorias, que están obligados a hacer, al Consejo del PJ bonaerense y al Congreso partidario después. Pero todo voló por los aires antes de verse las caras.

Parte del ala dura del kicillofismo echó a correr la versión de que el sector podía no cumplir el acuerdo para que Máximo Kirchner sea electo presidente del Congreso y automáticamente la reunión se cayó como un castillo de naipes. “Están cada vez más lejos”, afirma un dirigente que desde hace tiempo intenta surcir lo roto, sin éxito.

Meses atrás muchos dirigentes intentaban volver a reunir al gobernador y a la expresidenta. En la foto de hoy, a nadie se le ocurre que ese encuentro sea, en el corto plazo, una posibilidad. “Lamentablemente no se pueden unir las partes, hay mucha distancia entre Cristina y Axel, están cada vez más lejos, la cosa está peor que antes”, grafica un dirigente territorial que intentó durante mucho tiempo tender puentes y hoy afirma que no tiene “expectativas” de que la cosa cambie.

A la pirotecnia cruzada tras las declaraciones de Carlos Bianco al poner en duda el acompañamiento a Cristina en caso de poder ser candidata, esta semana le siguieron los azotes verbales al gobernador de parte de dos dirigentes que en el último tiempo habían matenido un llamativo sosiego verbal. Sergio Berni dijo que Kicillof “no conduce ni al MDF” y Mayra Mendoza, que si Cristina no es la candidata, " Javier Milei reelige".

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También volvimos a reiterar nuestro convencimiento acerca de la inocencia de @CFKArgentina y la… pic.twitter.com/XrTDM3p4eW — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 14, 2026

En la vereda de enfrente, Andrés Larroque planteó que de cara a la elección 2027 el peronismo tiene que estar “unido”, pero “no amontonado”. La lista de frases dedicadas sigue abierta.

Desconfianza cruzada

Los calendarios electoral y partidario serán motivo de encuentros por fuerza mayor. Lo mismo que los diálogos en la Legislatura bonaerense por el presupuesto y la ley fiscal, las reelecciones de los intendentes y las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Difícilmente esas circunstancias sean las que propicien un camino de unidad política.

Cerca de Kicillof no confían en que algún encuentro entre las partes pueda llevar a buen puerto. En el entorno del gobernador creen que los intentos del kirchnerismo para sentarse a discutir son inconducentes y ven en cada movimiento un intento de emboscada. Mayo es, para el MDF, el momento de sentarse a la mesa de negociación.

Axel Kicillof - Máximo Kirchner

En el campamento kirchnerista afirman que el gobernador y su entorno “buscan detonar cualquier posible acercamiento”. “Les sirve eso, cuando no están peleando con nosotros la chocan, es lo único que tienen”, afirma un dirigente alineado con CFK en diálogo con este medio e insiste -a contramano de la intención de Kicillof- en que las partes tienen que sentarse antes de fin de año a discutir el paquete electoral completo.

Esfuerzos por la paz

En el medio, aunque con bajas expectativas, una gran parte de la dirigencia bonaerense hace esfuerzos por acercar a las partes; al menos, por mostrarse lejos de la pelea interna. Uno de esos gestos los dio Juan Grabois cuando este miércoles se mostró con Kicillof de recorrida en el barrio La Cava, San Isidro, días después de decir que si CFK no puede ser candidata “sería un delirio” que no fuera el gobernador bonaerense.

La participación de Kicillof en el acto de la secretaría de Mujeres del PJ que organizó la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y donde hubo un fuerte pedido por la libertad de Cristina, pareció un oasis en medio del desierto. Logró, al menos, una pequeña foto instantánea

de convivencia pacífica entre las tribus presentes.

Otro gesto en ese sentido se verá esté sábado. Los integrantes de La Liga de intendentes tendrá su propio acto en Moreno, pero antes dirán presente tanto en el acto de La Matanza, como en San José 1111. El massismo, cultor de la unidad, será prescindente: “Definimos que se festeje con los compañeros en cada distrito, sin un acto centralizado”, dijo un dirigente massista a Letra P.

Polarización o ruptura

Pese al escenario de polarización que se vislumbra en 2027 entre La Libertad Avanza y el peronismo, tanto en el kicillofismo como en el kirchnerismo consideran altas las chances de llegar partidos a esa contienda. De hecho, cerca de CFK circula la mirada de una posible elección de cuartos. En el massismo, en cambio, aseguran que si no hay unidad, "no hay chances", mientras que un intendente del conurbano le afirmó a este medio que partirse sería "un suicidio" político.

Otro intendente, que forma parte de la mesa chica del gobernador, viene planteando en diferentes reuniones que no ve a la expresidenta -bajo ninguna circunstancia- apoyando una candidatura presidencial de Kicillof. Si el Gobierno consigue eliminar o suspender las PASO, sostiene, no habrá forma de llegar a un acuerdo. Esa situación tendría efecto derrame sobre Buenos Aires y por eso, insiste, “hay que estar preparado para competir en todos lados”.