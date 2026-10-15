El peronismo porteño salta la grieta nacional y se muestra unido el 17 de octubre

Todas las corrientes del peronismo porteño van a confluir en el acto del 17 de octubre en la sede partidaria de la calle San José.

Mientras el peronismo a nivel nacional, especialmente el bonaerense , llega al 17 de octubre atravesado por las diferencias entre Axel Kicillof , Máximo Kirchner y sectores sindicales, el PJ porteño se prepara para ofrecer este sábado para una foto de unidad: sus principales corrientes confluirán en un acto central en la sede del Partido Justicialista.

La convocatoria en la sede de la calle San José reunirá a los sectores vinculados al presidente del PJ porteño, Mariano Recalde ; al titular del congreso partidario, Juan Manuel Olmos ; a Víctor Santa María y a UPCN , entre otras organizaciones políticas y sindicales. El encuentro será encabezado por la conducción del PJ porteño y dejará una postal que contrastará con la dispersión de las actividades nacionales.

Kicillof , presidente del PJ bonaerense, encabezará un acto en La Matanza, mientras Máximo Kirchner viajará a Chaco. La Cámpora, por su parte, movilizará a la militancia frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner , en San José 1111, adonde, según fuentes partidarias, se movilizarán la dirigencia y la militancia porteñas una vez que termine el acto en la sede partidaria que se prevé que empiece a las 14:30.

Antes de la convovatoria central, las principales tribus peronistas van a realizar movidas propias en diferentes barrios porteños. La Cámpora tiene previstos una serie de actos en locales de diferentes comunas, mientras que el Nuevo Espacio de Participación, la agrupación que anima Juan Manuel Olmos , va a concentrar a sus militantes en Villa Lugano, el corazón de la Comuna 8, territorio fuerte del peronismo porteño.

DÍA DE LA LEALTAD Nos encontramos el sábado 17 de octubre a las 14.30 hs en el Partido Justicialista de la Ciudad y vamos a San José 1111. Lealtad a Perón y a Cristina. Los días más felices para el pueblo siempre fueron peronistas pic.twitter.com/gSVUHwHAxI

La foto de unidad del sábado no despejará las diferencias dentro de un peronismo porteño que expresó matices en los últimos meses. Las tensiones tuvieron expresiones concretas en la Legislatura porteña , especialmente durante el tratamiento de iniciativas vinculadas con la organización del Poder Judicial de la Ciudad.

Uno de los episodios fue la designación de Martín López Zavaleta como fiscal general, una votación que encontró posiciones diferentes dentro del bloque peronista. Algo similar ocurrió durante el tratamiento del convenio de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita capitalina, que se zanjó con la abstención del bloque Fuerza por Buenos Aires.

Esas diferencias, sin embargo, no impiden que los distintos sectores confluyan en la organización del Día de la Lealtad y compartan una convocatoria común, aun cuando el partido mantiene abiertas discusiones sobre su organización interna y la estrategia política para el próximo turno electoral.

La conducción del PJ y el horizonte de 2027

A comienzos de año, el peronismo porteño puso en discusión la renovación de sus autoridades. La posibilidad de una interna partidaria expuso las diferencias entre los sectores que integran el PJ, aunque finalmente se impuso una postergación de la disputa. Ahora, entre las alternativas que comienzan a evaluarse aparece una nueva prórroga de los mandatos de la conducción encabezada por Recalde.

El 2027 es un punto de inflexión para la Argentina. pic.twitter.com/EJEJ1w8fhv — Juan Manuel Olmos (@JMOlmosOK) July 2, 2026

Hacia 2027, el peronismo también deberá consensuar una estrategia electoral. En 2025 se ensayaron dos caminos diferentes. En las elecciones locales de mayo, Leandro Santoro encabezó una propuesta de perfil vecinalista bajo el sello Es Ahora Buenos Aires. Meses después, Recalde retuvo su banca en el Senado con una campaña alineada con la identidad nacional de Fuerza Patria.

Aquellas experiencias dejaron abierta una discusión sobre el perfil que debería adoptar el peronismo en las elecciones de 2027, cuando se pondrán en juego la Jefatura de Gobierno y la mitad de la Legislatura. Por ahora, las diferencias no parecen poner en riesgo la convivencia de las principales tribus dentro del PJ porteño. El acto del 17 de octubre será una nueva expresión de esa convivencia política.