CFK a Javier Milei: "Pegá un volantazo porque te vas a poner el país de sombrero"

Grabois, sobre la interna peronista en PBA: "Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema"

El líder de Patria Grande, Juan Grabois, advirtió que no hablará más "con ninguno" de los involucrados en la interna peronista de la provincia de Buenos Aires por las PASO y sentenció: "Me tienen las pelotas llenas. Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema".

"¿Cómo es la historia? ¿(Sergio) Massa es el bueno y Axel el traidor? ¿Cristina (Fernández de Kirchner), que te puso ahí (a Kicillof), es la mala?", apuntó Grabois este jueves en el canal de streaming C+ y le pidió al electorado que no se deje manejar por el "maniqueísmo" del partido.

"Esto o se une o se arregla o explota todo por los aires. Y si eso va a pasar, nosotros hicimos todo lo posible", concluyó el abogado y se refirió al decreto del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y pidió: "Que Axel tenga las pelotas y lo firme".