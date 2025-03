Pablo Grillo, en estado crítico: para Francos, fue "un accidente" en medio de una "especie de golpe de Estado"

Live Blog Post

Paco Olveira: "No me llevaron porque un policía le dijo al otro 'este no que es cura'"

El cura villero Paco Olveira participó de la marcha de las personas jubiladas este miércoles con una camiseta de Boca y protagonizó un cruce con la Policía al intentar impedir la detención de un compañero que lo había cuidado durante la represión. "No me llevaron porque un policía le dijo al otro 'este no que es cura'", detalló el sacerdote este jueves.

Olveira detalló en radio Futurock: "Era clarísimo, llegué a las 16:40 y ya la Plaza del Congreso era puro humo, puro gas, era evidente una desproporción de las fuerzas de seguridad".

"Para (Patricia) Bullrich somos todos zurdos de mierda y pueden hacer con nosotros lo que sea", advirtió este jueves el integrante de Curas en Opción por los Pobres.