Manuel Adorni: "El salario mínimo es un error, hay personas dispuestas a trabajar por menos"

Bullrich criticó a Jorge Macri por desdoblar las elecciones porteñas: “Conveniencia para el político y no para la sociedad”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por desdoblar las elecciones porteñas para realizarlas en julio de 2025 y advirtió que "es conveniencia del político, no de la sociedad". "¿A qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad? No es una elección como para decir ‘voy a votar separado’", cuestionó la funcionaria de Javier Milei.

“Hacerla en dos momento es gastar más plata, es generar un desgaste en la población, es doble campaña, no tiene sentido. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se separan las elecciones? Porque es conveniencia del político, no de la sociedad. A la sociedad les conviene que sean todas en un día. Como mecanismo no me gusta, es como decir: ‘Me quiero guardar el poder y por eso trato de hacer una elección en la que me vaya mejor’. Como mecanismo o como decisión, en cualquier parte del país, no me gusta”, argumentó Bullrich en radio Mitre.