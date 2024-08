La Justicia no dejó participar a la abogada de Alberto Fernández, quien se quejó: "La audiencia no es válida"

Live Blog Post

La ex ministra de Mujeres reiteró que "nunca" estuvo al tanto de "la situación de violencia denunciada" por Fabiola Yañez

La ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, volvió a negar que la ex primera dama Fabiola Yañez haya recurrido a ella por los hechos de violencia de género que denunció la última semana. "Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama", insistió la politóloga este martes en Twitter.

Mazzina adelantó que estará "a disposición de la Justicia" y deslizó: "No puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género".