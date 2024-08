La inflación porteña fue de 5,1% en julio y acumuló 98,5% en lo que va del año

Live Blog Post

Menem, sobre la visita a Astiz: “No es mi postura, ni la postura de la Casa Rosada, ni del bloque de LLA”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que no comparte la decisión de visitar Alfredo Astiz y otros represores, como hizo parte de la bancada oficialista, y aclaró que “no es la postura de la Casa Rosada, de este presidente de la Cámara de Diputados ni del bloque de La Libertad Avanza”.

“Son acciones individuales de algunos diputados, no puedo cortar las libertades de los diputados”, insistió Menem en radio Mitre este jueves y sostuvo que "no lo hubiera hecho". Aún así, como contó Letra P, el bloque oficialista no sancionará a quienes formaron parte de la comitiva que concretó la visita.

En relación al desconocimiento del lugar al que se dirigían con autos oficiales, el diputado se defendió y remarcó que "hablaría muy mal" haberlo sabido. "Sería montar un servicio de inteligencia", consideró Menem y remarcó que “queda en un registro” de los viajes que realizan quienes integran el Congreso.