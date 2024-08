El PRO acentúa su giro opositor y alerta sobre el desempleo y la caída del consumo

#Gobierno Ante la consulta de @PConurbano para Letra P sobre el informe firmado por Vidal y Macri, Adorni expresó: "No sé ni de qué informe me hablás. No lo leímos"



"Estamos sumamente ocupados en la gestión como para leer ese tipo de informes. Será la opinión de ellos" pic.twitter.com/gS73iZb2Nv