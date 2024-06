A pesar de dejarlo esperando, Javier Milei confirmó que Sturzenegger será ministro

Live Blog Post

El Gobierno reveló que heredó una deuda millonaria por el Gasoducto Néstor Kirchner

El Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, reveló este martes que heredó una deuda de U$S 11 millones en obras del Gasoducto Néstor Kirchner y expuso el atraso en el avance de la construcción de las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló.

En lo que respecta al nivel de desarrollo de las obras, Chirillo aseguró que la planta compresora de Tratayén tenía un avance de construcción del 38% al momento de asumir Javier Milei la presidencia, cuando debía estar en el 94%. Mientras que en el caso de Salliqueló, el avance alcanzaba el 19%, cuando se esperaba que estuviera finalizada.

El funcionario precisó que la obra de la planta ubicada en el corazón de Vaca Muerta registraba una deuda con contratistas de U$S 2,5 millones. Mientras que en la obra emplazada en el distrito bonaerense, adeudaba U$S 7 millones a contratistas y U$S 1,5 millones de falta de pago por certificado de obra. De esta manera, el acumulado de obligaciones impagas ascendía a U$S 11 millones.