El Gobierno designó a la hija de Domingo Cavallo como embajadora ante la OEA

Live Blog Post

Francos reconoció que el Gobierno analiza "cómo enganchar las pymes al RIGI"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que "hay muchos aspectos del RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones) que se están analizando" y aseguró que "hay modificaciones que se han introducido en la ley" para "ver cómo se enganchan las pymes en el sistema de las grandes inversiones".

Tras la confirmación de que el Pacto de Mayo no se firmará este sábado, el funcionario insistió este martes en el canal de streaming C+ con que el Gobierno no pudo "haber sido más tolerante en el tratamiento de la Ley Bases" y remarcó que "escucharon a todos los sectores".

Al ser consultado por los agravios del presidente Javier Milei contra el Congreso, Francos deslizó: "El Congreso es un edificio viejo y en los edificios viejos hay ratas".