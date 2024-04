Menem: "Javier Milei me dijo que armara la comisión de Juicio Político como me pareciera"

Live Blog Post

Menem sobre la comisión de Juicio Político: "Milei me dijo que la armara como me pareciera"

En el medio de la interna libertaria por la comisión de Juicio Político, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, explicó que la diputada Marcela Pagano "era una de las posibilidades" para presidir la comisión, pero que "no tenía consenso" y el presidente Javier Milei le dijo que "armara" como le pareciera.

"Ella era una de las posibilidades, pero hablé con el Presidente y le conté que no tenía consenso. Me dijo que procediera y la armara como me pareciera a mí", detalló Menem en las últimas horas de este jueves en LN+.

El diputado remarcó: "Tengo la obligación de buscar consensos sobre quién preside (las comisiones) y sobre las vicepresidencias. La conformación de comisiones tiene que ser consensuada. Si no se consigue hoy, lo haremos la semana que viene".