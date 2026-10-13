El Encuentro de Mujeres pasó por Córdoba con clima de campaña y críticas a Javier Milei y sus aliados

La Ciudad de Buenos Aires será la sede de la 40° edición del Encuentro de Mujeres y Diversidades

Pasó el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual por Córdoba con críticas directas a Javier Milei y a los gobernadores que colaboran con las reformas en el Congreso . El sentido de las críticas, la elección de la Ciudad de Buenos Aires como sede de la nueva edición en 2027 y los actos paralelos al evento anticiparon el clima de campaña.

En el Panal, como se conoce al asiento de poder de Martín Llaryora , hicieron una evaluación positiva del paseo de la marea feminista, pese a las críticas recibidas.

“En Córdoba hay lugar para quienes piensan distinto”, sostuvieron varias fuentes cordobesistas consultadas. Admiten, por lo bajo, que molestaron los cuatro párrafos dedicados, pero sabían que eran inevitables tras el femicidio de Agostina Vega que conmocionó al país.

El pronunciamiento de apertura enfatizó el rechazo al programa económico de la Casa Rosada, al desfinanciamiento de las políticas públicas de género, educación y ciencia, y al crecimiento de la precarización laboral.

La comisión organizadora del Encuentro apuntó contra el recorte presupuestario en salud sexual y reproductiva, la eliminación de programas comunitarios y las reformas laborales e impositivas impulsadas por el Ejecutivo libertario.

39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries



En el escenario se leyó un documento crítico hacia la política de Milei y los gobernadores https://t.co/nZX6DXHBOj pic.twitter.com/qWCMKBMEGX — LETRA P (@Letra_P) October 10, 2026

A nivel local, el texto incluyó un apartado dedicado a la agenda de la provincia de Córdoba. Si bien se reconoció el valor de la sede como un punto histórico de organización e hitos feministas, se visibilizaron reclamos concretos dirigidos al gobierno de Llaryora.

Entre las demandas expuestas destacaron la necesidad de mayor presupuesto para los dispositivos de contención del Polo Integral de la Mujer, respuestas urgentes frente a los casos de violencia de género y feminicidios registrados en la provincia, la revisión de la última reforma previsional a nivel estatal y la atención a conflictos socioambientales y territoriales.

La lectura del gobierno de Martín Llaryora

“Sabíamos que íbamos a ser cuestionados por el femicidio de Agostina Vega, el caso del asesor del legislador Cañito Flores, la reforma jubilatoria y el presupuesto que recibe el Polo de la Mujer”, reconocieron en el PJ de Córdoba.

Sin embargo, recordaron que la construcción del documento es horizontal y que participaron más de 300 organizaciones. En otras palabras, sabían que la buena disposición con las organizadoras no cambiarían mucho el tono.

Es por eso que en el Panal eligieron correr el foco de las críticas y resaltar el respaldo estatal. Fue la vicegobernadora Myrian Prunotto quien buscó sintetizar los sabores amargos -críticas y algunas pintadas en lugares públicos- para ponderar el saldo positivo del encuentro que duró tres días y que reunió a más de 100 mil personas en la ciudad que pudieron expresarse libremente.

Funcionarias del Gobierno de Córdoba participaron del Encuentro de Mujeres

“Son más de 300 organizaciones totalmente autónomas. No hay nadie que conduzca. No van de acuerdo a las reglas que nosotros ponemos”, planteó el marco a Cadena 3 la presidenta de la Legislatura. Seguidamente, explicó que, durante casi cuatro meses, las autoridades mantuvieron reuniones previas para encauzar el flujo de manifestantes y evitar el colapso total de la zona céntrica durante un fin de semana largo con afluencia turística.

Como anticipó Letra P, el rol de otras funcionarias fue clave para mostrar la apertura del gobierno frente al Encuentro. Funcionarias provinciales como Liliana Montero, Victoria Flores, Claudia Martínez y Rosalía Cáceres participaron de la mesa coordinadora por alojamiento de las participantes, alimentación y seguridad.

“El encuentro se hizo en Córdoba y sin disturbios, incluso otras fuerzas políticas pudieron empezar su campaña”, resumieron en el Centro Cívico.

Los actos con olor a 2027

Se refieren a las movidas paralelas de Axel Kicillof que contó este medio y al acto que organizó la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. Ante unas 8000 personas, la dirigente exigió la inmediata vigencia de la ley de financiamiento universitario, llamó a anular el DNU 70/23 y reclamó a las centrales sindicales el lanzamiento de un paro general.

Sin embargo, el eje de su discurso amplió el blanco más allá de la Casa Rosada. Cuestionó a aquellos mandatarios provinciales que "simulan" oposición, pero garantizan gobernabilidad al oficialismo. El cordobesismo podría sentirse tocado con la referencia, como otras provincias llamadas dialoguistas.

Myriam Bregman encabezó un acto en Córdoba

La consigna cordobesista fue no alzar el guante y acompañar. Había razones para hacerlo. En la elección de la Ciudad de Buenos Aires para el encuentro de 2027, en pleno año electoral, y las referencias a la grieta entre quienes son opositores y no tanto, quedó marcada la senda de la campaña que se viene.

En el PJ local eligieron acotar las lecturas a un gran evento que salió bien más para salir de las encerronas que el feminismo plantea acá y a toda la política a lo largo y ancho de país.