La Liga de Intendentes se reunió con la UIA y la UIPBA para analizar la situación de la industria

La Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires se reunió este lunes en Ezeiza con las principales autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) para analizar la situación del entramado productivo y los desafíos que enfrenta la industria en el actual contexto económico.
El intendente anfitrión, Gastón Granados, recibió este lunes en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini, Ezeiza, a sus pares Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar), Juan Pablo García (Dolores), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Marisa Fassi (Cañuelas) y Federico Susbielles (Bahía Blanca). Del lado industrial estuvieron el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el titular de la UIPBA, Alejandro Gentile.
Agenda industrial en el conurbano
En la primera parte de la jornada, los jefes comunales y los dirigentes empresarios armaron una mesa de trabajo sobre los desafíos, las necesidades y las oportunidades de los entramados productivos locales y provinciales. Pusieron el acento en la defensa del empleo formal, la infraestructura de los parques industriales y la articulación entre el sector público y el privado.
Después, la comitiva recorrió la planta de Fast Chemical, radicada en el mismo complejo. Los visitantes observaron los procesos de producción, dialogaron con directivos y trabajadores de la firma y remarcaron el valor estratégico de las industrias instaladas en suelo bonaerense.
Con la actividad, la Liga de Intendentes ratificó su intención de construir una agenda común centrada en la producción, el empleo y la competitividad de las empresas de la provincia, con miras a la posibilidad de competir por la gobernación en 2027.