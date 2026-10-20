Buenos Aires: la FEB, entre el discurso combativo y una mejora salarial de 26% que ya se metió en el bolsillo.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue el único gremio docente que rechazó la última oferta salarial del Gobierno bonaerense, con un endurecimiento de su discurso ante los afiliados, mientras la mejora acordada por la mayoría de las organizaciones lleva el incremento salarial acumulado al 26%.

En la administración bonaerense apuntan a esa contradicción entre el rechazo sindical y el resultado de la negociación paritaria. La lectura oficial es que la FEB busca diferenciarse del resto de los gremios con una postura confrontativa, aunque el acuerdo mayoritario contempla una mejora que el Ejecutivo presenta como un avance concreto para los trabajadores de la educación.

La FEB quedó aislada luego de que el resto de las organizaciones sindicales docentes aceptara la propuesta de la Provincia. El rechazo del gremio abrió un frente de conflicto con la administración bonaerense, que ahora busca poner en discusión el sentido de esa postura frente a los resultados de la negociación.

El argumento oficial apunta a que el sindicato puede sostener una imagen de mayor firmeza ante sus afiliados, pero el aumento acumulado del 26% forma parte del entendimiento alcanzado con la mayoría sindical. Así, el Gobierno busca correr la discusión del rechazo a la oferta y llevarla al contraste entre la estrategia de la FEB y la mejora salarial que reivindica.

En un comunicado, la Provincia sostuvo que, en un contexto económico y financiero complejo, realizó un esfuerzo significativo para mantener abiertas las negociaciones salariales durante prácticamente todos los meses del año. Según el Ejecutivo, el incremento acumulado del 26% se complementa con la restitución de un componente destinado a compensar parcialmente la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

#BuenosAires El Congreso Extraordinario de la FEB rechazó la propuesta por amplia mayoría y definió un paro docente de 48 horas Es el único gremio del Frente de Unidad Docente Bonaerense que no aceptó @Joseima https://t.co/EMY6Zpsicj pic.twitter.com/Rhl4WtHLcE

La administración de Kicillof afirma que, con ese adicional, la mejora salarial se ubica por encima de la inflación acumulada. También destaca que el acuerdo prevé una nueva instancia de negociación en diciembre, una señal con la que busca mostrar que la discusión paritaria no está cerrada y que existe margen para seguir negociando.

Empleo y salarios, en el contrapunto con Nación

El Gobierno bonaerense también defendió su decisión de preservar la totalidad de los puestos de trabajo y cargos docentes. En su planteo, esa política contrasta con el escenario nacional, marcado por la caída del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de distintos sectores para sostener negociaciones salariales.

La disputa con la FEB se inscribe así en una discusión que excede el porcentaje de aumento. Mientras el gremio sostiene su rechazo a la propuesta, la Provincia busca instalar que el resultado paritario expresa un esfuerzo fiscal relevante y que la estrategia sindical no puede evaluarse al margen de esa mejora.