Adorni confirmó más de 4.000 denuncias anónimas de personas obligadas a marchar

Live Blog Post

Unidad Piquetera contra Bullrich: "Si hay desmanes en la marcha, la hacemos responsable"

Los movimientos sociales que conforman Unidad Piquetera (UP) ratificaron la protesta que llevarán adelante este miércoles, donde se implementará el Protocolo Antipiquete de Patricia Bullrich, y aseguraron: "Si llegara a haber el mínimo de los desmanes, hacemos responsable a la ministra Bullrich".

"No puede ser que la ministra de Seguridad se atribuya el derecho a eliminar las libertades democráticas. Las organizaciones sociales denunciamos el congelamiento de los planes sociales y su desaparición porque frente al proceso inflacionario, no hace falta que la ministra Sandra Pettovello les dé de baja porque en un mes y medio no existen más", destacó el líder de Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, en conferencia de prensa frente al Congreso.