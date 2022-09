El concejal hiperactivo, cruces por el humo y otro desliz del chef

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Mucha pirotecnia verbal en la sesión de esta semana del Concejo de esta ciudad, en la que los incendios en las islas se llevaron todas las luces tanto en los discursos como en los proyectos aprobados, gracias al concejal que impulsó un número considerable de iniciativas. También relacionado con la problemática del humo, un cruce entre el PRO Alejandro Roselló y el Ciudad Futura Juan Monteverde, le puso picante al día. Como si fuera poco, otro desliz de Marcelo Megna que casi pasa desapercibido generó reacciones en la comisión de Salud.

El concejal hiperactivo

El humo que proviene de los incendios en las islas del Delta entrerriano fue el tema más importante de la sesión de esta semana en el cuerpo legislativo local, más aún luego de que se postergue sin nueva fecha el debate en el Congreso del proyecto de Ley de Humedales. La mayoría de los proyectos que se aprobaron se refirieron al tema, quienes presiden los bloques pidieron la palabra para marcar su postura sobre los constantes incendios del otro lado del río Paraná que impiden respirar a los rosarinos, pero quien se destacó fue el experiodista y concejal de CREO, Ciro Seisas, que logró que se aprueben ¡trece! proyectos de su autoría sobre la cuestión del humo.

La mayoría de los proyectos aprobados son pedidos de informe a autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales tanto de la provincia de Entre Ríos como de la ciudad de Victoria sobre los incendios que se dieron, la ocupación de tierras en la zona y actividades económicas autorizadas, solicitudes que no suelen ser respondidas. También se destacan dos exhortos, uno a la legislatura entrerriana para que sancione una ley de protección de humedales y otro al municipio de Victoria para que instale un destacamento permanente en los humedales, y un pedido de informes al Congreso sobre los proyectos de ley de humedales que se manejan. A la hiperactiva producción de Seisas, se le sumó una iniciativa de Susana Rueda para hacer un relevamiento de personas afectadas por el humo en los efectores de salud. No puede negarse que el Frente Progresista del Concejo está preocupado por el tema.

El humo los pone peleadores

Los cruces verbales más picantes también respondieron principalmente a los incendios en las islas, a pesar de que todos los proyectos fueron aprobados por unanimidad. Al momento de hacer uso de la palabra, los presidentes de bloque se pincharon bastante entre sí, aunque lo más tenso se dio cuando Monteverde sostuvo que “algunos se mean cuando ven los logos de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria”, las principales entidades que representan a los productores agropecuarios y que, en principio, están en contra de la sanción de la Ley de Humedales.

La respuesta no se hizo esperar y vino de parte de Roselló, representante legislativo del PRO. “Hay que tener cuidado con que fuerza política uno se une o a quién recomienda votar”, fue la réplica del concejal amarillo, haciendo referencia al pedido de Ciudad Futura de votar al Frente de Todos en las elecciones de 2019.

Otro polémico desliz del chef

No tuvo un buen septiembre el cocinero Marcelo Megna, concejal de la UCR. Arrancó el mes con la polémica por el like en redes sociales a una publicación que festejaba el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le valió un pedido de multa, suspensión y capacitación obligatoria en derechos humanos por parte de la representante de La Cámpora, Marina Magnani, y lo terminó con un desafortunado comentario que pueden llegar a tomar mal los empleados municipales.

En una reunión tranquila de la comisión de Salud, donde se discutían posibles soluciones a la problemática del vandalismo en los baños públicos de los parques de la ciudad, surgió la posibilidad de proponer que vuelva la figura del guardaparques. Megna apoyó la idea ya que, evidentemente, no le pareció para nada difícil conseguir la mano de obra: “Que vuelva el guardaparques como antes, hay tanta gente en la Municipalidad que no hace nada”, dijo al pasar, aunque no pasó desapercibido: los que se dieron cuenta reaccionaron con sorpresa y algo de risa por el nuevo desliz del chef.