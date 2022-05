Sostener la tercera vía, el plan A de un sector del socialismo que crece

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Fuerza del Territorio (FdT), una de las corrientes internas del socialismo, lanzó formalmente su pata, su centro de estudios, en esta ciudad y aguarda abrir otro espacio de similares características en los próximos días en Santa Fe. Tiene como referente provincial al intendente de la capital, Emilio Jatón, y a la concejala Susana Rueda en Rosario. Con un mensaje de fuerte carga ideológica, el sector apuesta de cara a 2023 a sostener una tercera vía para enfrentar al Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Nexo es el nombre del centro que abrió este lunes, en pleno centro rosarino. La inauguración, acompañada por el intendente local Pablo Javkin, la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck y el exgobernador Antonio Bonfatti, es parte del proyecto que FdT tiene para la provincia. Alumbrar lo que se viene tejiendo más en lo subterráneo. Cuando se abra las puertas de Nexo en Santa Fe, el plan quedará más claro.

Aún envuelta en tensiones, la tribu tiene más para congeniar con el eje que conducen Mónica Fein y Enrique Estévez, que con Bases, el sector que lideran el exdiputado Eduardo Di Pollina y la legisladora Claudia Balagué. Con el primero, FdT coincide en que no hay que apurar los tiempos y sobre fin de año se verá cómo el socialismo se desenvuelve en el bloque opositor.

No obstante, - para FdT - el plan A es mantener la tercera vía, considerar que el Frente Progresista tiene todavía mucho para dar. Que Jatón y Javkin afiancen su relación y construyan una sociedad y que, en la provincial, la cosa garantice, de mínima, la continuidad de una mirada progresista. “Menos rosca y tuits y más política”, demanda una de las cabezas de FdT.

En todo caso, si hay que ampliar el Frente, FdT quiere hacerlo hacia la centro izquierda, con partidos como Ciudad Futura, que estaba invitado a la apertura de Nexo, pero faltó, prometió el envío de un escrito y tampoco lo hizo.

El frente de frentes no seduce a FdT, o al menos en los términos que está planteado. Jatón no quiere saber nada con compartir armado con su antecesor, José Corral. Y en Rosario, nadie quiere aliarse con un PRO como Gabriel Chumpitaz, quien propone “sitiar” la ciudad para combatir la inseguridad. Sintetizar al PRO, la UCR, CREO y el PS no será sencillo.

Bonfatti es el espejo. Fuerza tiene al exgobernador socialista como una referencia ineludible, como el dirigente que creó programas de gobierno valiosos, como el Abre y el Nueva Oportunidad, que le dieron al Estado un rol central en la vida diaria de los y las santafesinas. No integra el espacio, pero es persona de consulta permanente.

Rueda, figura de Fuerza del Territorio en Rosario

La buena relación entre Jatón y Javkin hacen que FdT vea al rosarino como un buen candidato a gobernador en 2023, digno de sostener las banderas del progresismo. Eso hace, a la vez, que la rama socialista proyecte su futuro en Rosario. Porque, por un lado, Rueda cumple su mandato en el Concejo, pero por el otro, el secretario de Salud Leonardo Caruana tiene ganas de tomar otro rol más activo en política.