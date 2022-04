"Con Del Sel es polémico y muy difícil compartir un espacio"

Rosario (Corresponsalía) El socialista Pablo Farías reeligió la presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Fe casi sin pestañear. El exministro de Gobierno de Miguel Lifschitz fue reconocido de manera unánime por sus pares como un constructor de consensos y facilitador de acercamientos. En diálogo con Letra P, el diputado marcó los limites del socialismo para el armado de un nuevo frente opositor en la provincia. “Con (Miguel) Del Sel “es polémico, muy difícil” compartir un espacio, avisó. Por otro lado, alentó al gobierno provincial a que avance con el debate de una reforma constitucional. “Para modernizar y mejorar el funcionamiento de la institución en la provincia es importante la reforma”, remarcó.

También podés leer El socialismo retiene la presidencia de Diputados en Santa Fe

-¿Por qué fue relegido de manera unánime?

-Me lo fijé como objetivo y se trabajó en ese sentido desde nuestro bloque del PS, mantener un diálogo fructífero permanente con todos los bloques políticos y manejarme con el mayor equilibrio posible. Varias voces de bloques minoritarios reconocían que, más allá de ser minoría, se sentían parte de la toma de decisiones.

-¿En algún momento creyó que Maximiliano Pullaro podía ir por la presidencia?

-Él mismo me dijo en diversas oportunidades que no tenía intención de competir por la presidencia y que apoyaba la continuidad en mi persona. De él en particular nunca recibí un mensaje contradictorio.

También podés leer Del Frente Grande al sillón de Lifschitz

-¿El socialismo está a favor de la autonomía municipal que impulsa el gobernador Perotti?

-Nosotros tenemos una larga tradición municipalista y de desarrollo en el tema de las potestades de los gobiernos locales, así que lo primero que hay que decir es que estamos absolutamente de acuerdo y comprometidos con la autonomía municipal como tal. Al debate lo vamos a dar porque tenemos mucho para decir, pero sí advierto que la autonomía plena y absoluta de un municipio sólo puede darse con la reforma de la Constitución. Ninguna intendencia, ni grande o chica ni mediana, está en condiciones de asumir más responsabilidades si no se le transfieren los recursos correspondientes.

-Habló de Constitución, ¿el Ejecutivo está realmente interesado en un proyecto de reforma?

-No lo sé, no lo han manifestado hasta el momento. No hay un proceso de convocatoria que esté guiado por ese objetivo, con lo cual yo diría que hasta el momento el gobierno no se ha mostrado interesado.

-¿Pero ni siquiera hubo contactos informales?

-En las conversaciones aparece, siempre aparece el tema, pero no lo han manifestado fuertemente. Sí hay iniciativas en la Cámara de distintos bloques con lo cual en algún momento el debate se va a dar.

-¿Este año?

-No lo sé, nunca es el momento adecuado para encarar una reforma de la Constitución porque siempre aparecen como más importante otras urgencias, pero nosotros estamos convencidos que para modernizar y mejorar el funcionamiento de la institución en la provincia es importante la reforma. No necesita ser hoy ni el mes que viene ni dentro de tres meses, pero en algún momento hacerlo va a ser bueno para la provincia.

-¿El debate debería incluir reforma con reelección?

-Nosotros estamos dispuestos a dejar de lado el tema de reelección y cada vez hay más voces en ese sentido, de no avanzar una reforma con reelección para despejar cualquier fantasma de especulación política y que se destraben los consensos.

-¿No corre más para el socialismo el frente de frentes?

-Estamos en contra de pensar un frente solamente con objetivos electorales y que el frente tenga casi como único elemento unificador el no peronismo. Eso no está bien, no nos alcanza, no trabajamos así las alternativas de frente de alianzas. Nosotros hemos dado cuenta y demostrado que no solo armamos estas alternativas frentistas para ganar elecciones, sino que también las sostenemos para gobernar y eso nos hace ser mucho más exigentes y responsables a la hora de pensar un armado de frente político. La conformación definitiva de un frente político se va a definir mucho más adelante, para nosotros por lo menos.

-¿Qué impresión se llevó de la senadora Carolina Losada?

-Tuvieron una muy buena actitud tanto Losada como (Dionisio) Scarpin de venir a presentarle fundamentalmente a Clara (García), y la acompañamos con Popi (Blanco), una iniciativa para rendir un homenaje en el Senado de la Nación a Miguel Lifschitz. Es una buena iniciativa y una muy buena actitud, después nos quedamos hablando de intereses comunes, fundamentalmente de defender a la provincia de Santa Fe en Nación.

-¿El socialismo va a tener candidato a gobernador?

-Sí, ¿por qué no? Más allá de que no tenemos una figura como la de Miguel, el socialismo sigue siendo un partido con fuerza, con vigencia. El año pasado hicimos una muy buena experiencia con Clara que nos permite pensar que podemos encabezar candidaturas el año que viene.

-¿Si no se une, el no peronismo tiene chances de recuperar la provincia?

-Hay que analizar bien el escenario electoral más cerca de las elecciones, pero yo quiero repetir algo que siempre decía Hermes Binner, ´cuidado que hay sumas que restan´. Hay que pensar bien esto de cuántos nos juntamos para ganar una elección, insisto. A nosotros nos interesa un frente que sobre todo se presente con responsabilidad para poder gobernar la provincia, no solo para ganar una elección.

-¿El PRO ya no es un límite?

-Tenemos que ver los dirigentes, quienes van a ser los candidatos o candidatas, es muy importante ver quiénes están proyectando como posibles candidatos el año que viene para saber si eso contradice o esas candidaturas pueden contener improntas que sean contradictorias con nuestros principios, con nuestras bases.

-¿Con un Del Sel candidato a gobernador no van ni a la esquina?

-Y…es polémico, muy difícil, muy difícil claramente.