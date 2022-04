Pullaro: “Estamos construyendo una agenda de futuro”

El diputado provincial santafesino y presidente del bloque UCR Evolución, Maximiliano Pullaro, encabezó la segunda jornada de Agenda Abierta, una serie de encuentros territoriales para analizar las problemáticas de la provincia y su abordaje de acuerdo a la región y con el que el dirigente radical apunta a construir de manera participativa un plan de gobierno. “La provincia necesita un gobierno previsible, con un plan claro que defienda los intereses de los santafesinos y no se doblegue ante los atropellos de la Nación”, resaltó el legislador tras la reunión.

“Las problemáticas de la provincia no tienen el mismo abordaje en las diferentes regiones. La seguridad, la educación, el trabajo, la economía, tienen distintas características en cada pueblo y ciudad. Estamos construyendo junto a la gente una cantidad de respuestas probables a las situaciones que atraviesan”, expresó Pullaro.

Del encuentro participó la presidenta comunal de Carlos Pellegrini y anfitriona, Marina Bordigoni, el referente del espacio en la región, Esteban Motta, e intendentes, presidentes comunales, concejales y representantes de los departamentos San Martín, Belgrano y San Jerónimo. También se sumaron legisladores, figuras del gabinete del exgobernador Miguel Lifschitz y vecinos de la región. Trabajaron en mesas de debate sobre desarrollo económico productivo, integración social, ambiente, cambio climático y movilidad sostenible, seguridad y justicia, infraestructura, servicios y hábitat y economía en el sector público.

También participaron del encuentro el diputado provincial de la Coalición Cívica Sebastián Julierac, la ex diputada nacional Lucila Lehmann del mismo espacio y la ex concejala rosarina del PRO Renata Ghilotti. El diputado y la diputada provincial Juan Cruz Cándido y Silvana Di Stefano y la diputada nacional Victoria Tejeda también fueron de la partida. “Es la primera vez en muchos años en Santa Fe, diría yo que desde la época de Hermes (Binner), que no se convocaba a la ciudadanía para construir un plan de gobierno”, expresó Cándido.

Por su parte, Tejeda sostuvo: “El futuro se construye con la sociedad por eso es transversal la invitación al sector privado y el público. Qué queremos para salud, qué es lo que queremos para seguridad, para educación, para la producción. Todo eso se construye con las bases”. “Estamos recorriendo cada región para escuchar, dialogar y actuar en consecuencia. No somos legisladores de escritorio, estamos donde está la gente, los gobiernos locales, las organizaciones que trabajan con la sociedad; para construir una agenda juntos”, agregó Di Stefano.

La presidenta comunal Bordigoni expresó su satisfacción por el encuentro. “Estamos felices de poder tener en Carlos Pellegrini esta Agenda Abierta. En UCR Evolución uno de los pilares importantes es escuchar a la gente”, señaló. A su vez, Motta resaltó la convocatoria: “Tuvimos gente no solo del Departamento San Martín, sino también del Belgrano y San Jerónimo. Es el puntapié inicial para identificar las propuestas, las problemáticas y plasmar las ideas de un frente santafesino que contenga la mayor cantidad de expresiones políticas posibles. A partir de los acuerdos, se puede empezar a construir en la provincia”.

Al finalizar el encuentro, cada una de las mesas expresó las conclusiones de los temas trabajados. Según explicaron, en esta instancia “quedó de manifiesto la importancia de abordar con esquemas de planificación estratégica las políticas públicas fundamentales en materia de educación, seguridad, salud, formación y acompañamiento a los sectores productivos”. “Necesitamos un gobierno que trabaje al lado de cada emprendedor, de cada trabajador, que defienda a los santafesinos y reclame ante el gobierno nacional lo que le corresponde a la provincia y que los dineros que se producen acá, no terminen en el conurbano bonaerense”, concluyó Pullaro.