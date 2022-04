Humo antilavado, efemérides con mensaje y mala conexión

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) La semana (corta) del Concejo de esta ciudad transcurrió tranquila. Sin sesión, la actividad en comisiones avanzó con normalidad pero sin transmisiones por Youtube. Fuera del recinto no hubo tanta paz. El oficialismo del intendente Pablo Javkin y el peronismo se cruzaron por la ordenanza antilavado en los medios de comunicación y un concejal de Juntos por el Cambio aprovechó el aniversario del nacimiento del exgobernador Carlos Reutemann para mandar un mensaje interno.

Humo

La presentación del proyecto de Javkin que busca reforzar los controles sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas ya tuvo sus primeros coletazos en el Concejo. Norma López, presidenta del bloque Frente de Todos - PJ, advirtió que la iniciativa es “puro humo” ya que “relaja los controles a los grandes inversores”. “La ordenanza es más permisiva que la actual”, remató. Rápida, la presidenta del cuerpo legislativo y aliada del mandatario, María Eugenia Schmuck, disparó: “Parece un chiste que el peronismo dé clases de antilavado”. Además, le pidió a la edila que “lea el proyecto”.

Banda angosta

Mientras arrecian los rumores de que el canal oficial del Concejo Municipal en YouTube ya no transmitirá las reuniones de comisiones, las transmisiones en vivo empezaron a fallar. La semana pasada hubo varios cortes y en ésta, algunas reuniones directamente quedaron por la mitad o sin ser transmitidas. Si bien los videos no cuentan con demasiadas visualizaciones, el hecho no pasó desapercibido en el Palacio Vasallo y la casualidad resultó inquietante. Habrá que ver si hay definiciones en los próximos días.

En el nombre del Lole

Este martes 12 de abril hubiera cumplido 80 años Carlos Reutemann. Con la efemérides como coartada, el concejal del bloque Unión Pro-Juntos por el Cambio Carlos Cardozo usó sus redes sociales para recordar a quien fuera su jefe político. En el sentido posteo, aprovechó para destacar “su estrategia de alambrar Santa Fe” para cerrarle el camino “a candidatos puestos a dedo” por Buenos Aires. Con 2023 a la vuelta de la esquina, no parece ser un mensaje más.