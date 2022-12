Ultimátum de Larreta: espera que el lunes el Gobierno le gire los fondos

Fue expresado casi como un deseo de Navidad, pero sin enviar ninguna carta al Polo Norte: "Espero que el lunes se gire el dinero", pidió Horacio Rodríguez Larreta este sábado, en la antesala de Nochebuena. Si bien Alberto Fernández ya anunció que no acatará el fallo de la Corte Suprema que le ordenó a la Casa Rosada restituir parte de los fondos coparticipables que le quitó en 2020 a la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño llamó a un impasse festivo, a la espera de que el sistema de reparto se actualice el lunes, un ultimátum con plazo puesto para recién activar una respuesta jurídica.

"El Banco Nación distribuye de las cuentas de AFIP", explicó Larreta, antes de remarcar que el mecanismo de distribución de los fondos federales "no precisa la orden del Presidente". Como ya explicó LetraP, el debate en el Gobierno es por qué despacho planta su firma para no acatar al máximo tribunal. El ministerio de Economía de Sergio Massa mira a la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini.

Larreta, en cambio, insiste en apuntar al organismo recaudador, cuyo jefe de los sabuesos es Carlos Castagneto, un hombre de Cristina Fernández de Kirchner: "Es su responsabilidad distribuirlo automáticamente. Espero que el lunes se gire el dinero", afirmó el alcalde amarillo. "La AFIP no dispone de los fondos", aducen en esas oficinas, al explicar que es potestad de la firma de otros despachos reordenar el coeficiente.

Larreta no dudó en calificar la jugada de Fernández de "golpe institucional": "No hay otra manera de llamarlo. No cumplir un fallo de la Corte es gravísimo, de lo más grave que ha pasado a nivel institucional en la Argentina". "¿Quién va a invertir en un país donde el Presidente no cumple un fallo de la Corte? ¿Cómo vamos a salir adelante?", se preguntó. Como contó LetraP, en medio de esta nueva crisis entre la Casa Rosada y Uspallata, el larretismo activó un plan para presentar a su jefe como el líder de "una gran coalición (JxC) por la democracia constitucional” hacia su carrera por 2023.

Desde el plano discursivo, como parte del prólogo electoral, Larreta continuó con sus cuestionamientos a Fernández, al considerar que su anuncio de desoír el fallo de la Corte es "de lo más grave que ha pasado a nivel institucional en la Argentina". "Esto es gravísimo. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que hay un desacato del Presidente de la Nación", sostuvo el referente del PRO.

"No tengo ninguna duda de que se va a cumplir (lo que dictaminó el máximo tribunal), pero puede llevar unos días", auguró el jefe de Gobierno porteño, quien opinó que la cuestión de fondo "no es un tema de plata, sino que está en juego si se quiere un país democrático, republicano",