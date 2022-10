Bermúdez: “La decisión de Perotti deriva de una decisión nacional”

SANTA FE (Corresponsalía) Ariel Bermúdez, diputado provincial y referente de CREO, el sello del intendente rosarino Pablo Javkin es cauteloso ante la posibilidad de que el gobernador Omar Perotti realice las elecciones generales lo más cerca posible de las nacionales y patea la pelota a la cancha oficialista. “Creo que tiene que ver mucho con lo nacional y con cómo se acomoda el Frente de Todos en cuanto a la elección que viene”, opinó.

En diálogo con Letra P, evitó evaluar la estrategia electoral del mandatario santafesino y adelantó la jugada que podría hacer su espacio: “Seguramente vamos a apoyar al no kirchnerismo que salga de esa interna que pretendemos que haya, tanto a nivel nacional como local, para poder dirimir quién es el mejor candidato”. A su vez, sin querer dar por sentado algún resultado deslizó que “los candidatos que pueden ganar una interna dentro del frente a lo mejor no son ni del PRO, ni del socialismo”.

-¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de que las elecciones provinciales se “peguen” a las nacionales”?

-Es una decisión del gobernador. Primero, es una posibilidad porque hasta ahora no fue comunicado. Tampoco hubo una ronda de partidos para consultar como siempre se hace, donde cada uno da su opinión. Segundo, va a depender mucho si en las elecciones nacionales hay PASO o no. Es una decisión derivada de otra decisión nacional. Mientras tanto, estamos ocupados en gobernar y en todos los problemas que vivimos diariamente.

-¿En caso de que se haga esa reunión qué plantearía CREO?

-Es fundamental el tema de la boleta única y seguir respetándolo. Pero cuando se concrete el encuentro seguramente serán consultados los partidos y una vez que eso pase comunicaremos al gobernador cuál es nuestra postura en cuanto al tema.

-¿Por qué cree que Perotti puede llegar a realizar las elecciones en septiembre?

-Es una decisión del gobernador y todavía no fue comunicado, lo reitero, porque sino estamos hablando sobre cosas que por ahora no ocurrieron. Tiene que ver mucho con lo nacional y con cómo se acomoda el Frente de Todos en cuanto a la elección que viene. Sea como sea la elección aplaudimos que haya comicios, sobre todo las primarias, para nosotros es fundamental que la ciudadanía pueda elegir y no los aparatos.

-¿Cree que la fecha de septiembre puede beneficiar o perjudicar en alguna instancia al armado opositor?

-Estamos tratando de armar un nuevo frente que ojalá podamos lograr. Santa Fe siempre fue algo atípico porque siempre tuvo tres vertientes y actualmente a lo mejor tiene dos. Creo que lo nacional repercute en otros grupos políticos, no en CREO.

-¿El hecho de fijar la fecha en septiembre no puede frenar algunos movimientos en la oposición que hoy se están dando?

-La elección provincial es antes y tanto el Gobierno como la oposición van a querer ganar la elección en Santa Fe, por lo tanto van a buscar la mejor estrategia para que eso ocurra. Nosotros seguramente vamos a apoyar al no kirchnerismo que salga de esa interna que pretendemos que haya, tanto a nivel nacional como local, para poder dirimir quién es el mejor candidato. En Santa Fe tenemos una particularidad, los candidatos que pueden ganar una interna dentro del frente a lo mejor no son ni del PRO, ni del socialismo. O sí, pero no hay que adelantarse a las opiniones, sino esperar a que esto ocurra y el gobernador comunique, y si va a haber o no PASO nacionales.