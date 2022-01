La flamante presidenta del Concejo Deliberante de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, destacó el hecho de que, por primera vez, el cuerpo de representantes eligiera a tres mujeres como autoridades. “Trabajamos mucho para que las mujeres estemos al frente de ámbitos de decisión”, dijo en diálogo con Letra P y resaltó que trabaja en armonía con Virginia Sívori (Frente de Todos) y Paula Mantero (Acción Marplatense).

La dirigente radical aseguró que trabajará en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, diversidad e inclusión. Consultada sobre la decisión de la UCR de impulsar candidatos en los 135 distritos bonaerense, advirtió que, por ahora, no se ve como postulante a intendenta de Mar del Plata. “No es momento de hablar de candidaturas”, dijo y recordó la unidad con la que Juntos compitió en la última elección.

Además, la esposa del diputado provincial y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, rechazó la resolución nacional que autoriza la exploración petrolera frente a las costas bonaerenses y planteó “dejar que actúe la justicia” en la causa que investiga la mesa judicial bonaerense contra sindicalistas durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

También podés leer Sánchez Herrero, presidenta del Concejo de General Pueyrredón

-¿Sobre qué puntos abordará su gestión al frente del Concejo?

-Quiero avanzar sobre cuestiones de medioambiente, con una mirada estratégica y sustentable de la ciudad. Seguiremos avanzando con todo lo relativo a la producción y el empleo otorgando las herramientas legislativas que se necesiten y, además, avanzaremos con el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, diversidad e inclusión. Por suerte hay muchos y muchas dentro del Concejo que comparten nuestra mirada.

-La elección como presidenta fue un acuerdo tenso con la oposición, ¿cómo vivió la primera negociación?

-No me detengo en ese tema. La oposición adoptó una postura que no era acorde a la costumbre legislativa. Nosotros la cumplimos eligiendo de acuerdo al resultado de las elecciones. Pero ya pasó y ahora hay que avanzar sobre los consensos necesarios para trabajar por Mar del Plata y Batán.

-Sin mayoría, el oficialismo va a tener que consensuar con la oposición. ¿Teme que los bloques opositores elaboren una estrategia conjunta para frenar proyectos que necesita el Ejecutivo?

-Se sufrieron mucho las restricciones por la pandemia y este es un momento de reactivación. Hay que trabajar con firmeza en nuestros posicionamientos ideológicos, pero siempre por la agenda del distrito. Eso implica ponernos de acuerdo para acompañar propuestas que haga el Ejecutivo.

-En lo inmediato, tienen que trabajar sobre la fiscal impositiva y el presupuesto. ¿Como ve el panorama?

-El proyecto del presupuesto es la visión estratégica sobre el plan de gobierno. Tiene que ver con la producción, el empleo, la seguridad, todo cruzado de forma transversal por una mirada con perspectiva de género. Es un proyecto muy completo y claro. Entiendo que la oposición hará sus planteos, pero la realidad es que es el presupuesto de la reactivación de Mar del Plata y sobre eso hay que trabajar.

-La UCR ha planteado que en 2023 el partido tiene que tener candidatos a intendentes en los 135 distritos. ¿Habrá postulantes propios en Mar del Plata?

-No es momento para hablar de candidaturas. En el 2023 se verá. En la última elección, en Mar del Plata fuimos con lista de unidad y la ciudadanía acompañó con el voto esa decisión.

-¿Se ve como candidata a intendenta?

-Me veo como una concejal que acaba de ser electa, a la que sus compañeros le dieron la responsabilidad de ser la presidenta del Concejo. No me veo de otra manera.

-En la Cámara de Diputados de la nación, Juntos está dividido en varios bloques. ¿Como es el vínculo entre los distintos socios de la alianza?

-En la última elección competimos con lista de unidad. No tenemos diferencias en el orden local y trabajamos muy bien juntos.

-La justicia investiga la existencia de una mesa judicial durante el gobierno de María Eugenia Vidal. ¿Qué opina de los dichos del exministro Marcelo Villegas que habló de Gestapo y de una estrategia para encarcelar dirigentes gremiales?

-Cualquier declaración en ese sentido es repudiable. Hay que dejar que actúe la justicia y sobre eso establecer las responsabilidades que les caben.

También podés leer "Una parte de la sociedad se resiste a que las mujeres ocupen un mando político"

-Es la primera vez que todas las autoridades del Concejo Deliberante son mujeres. ¿Qué significa para usted este nuevo escenario?

-Es un dato distintivo. Trabajamos mucho para que las mujeres estemos al frente de ámbitos de decisión y esta situación es auspiciosa para Mar del Plata. Las tres trabajamos en armonía, juntas, para que la institución en sí misma esté jerarquizada y funcione con normalidad.

-Una reciente resolución habilita la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata. ¿Qué posición tiene sobre este avance?

-Estoy en contra. Para nosotros el turismo y la pesca son actividades muy importantes. Cualquier decisión de esas características debe tener carácter de sustentable, debe ser estratégica y se deben convocar a los actores relevantes. Esta situación no está dada porque el intendente, aun cuando es un actor relevante porque tiene incidencia directa sobre la calidad de vida y las actividades principales de Mar del Plata, no fue consultado. Esta decisión, además, puede generar daños irreversibles para nuestro ecosistema. Los representantes de Mar del Plata que fuimos elegidos para salvaguardar los intereses de los vecinos de Mar del plata y Batán estamos en contra.