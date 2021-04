Insaurralde le pidió a Vidal “criterio” y que deje de “mentir”

El intendente Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) cruzó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, a quien pidió “cordura y criterio” y que deje de “mentir”.

Durante una entrevista en televisión, al jefe comunal que estaba de invitado le pusieron un tape de la presentación del libro Mi camino donde la exmandataria se quejaba porque en Argentina no hay vacunas: “Hay vacunas en el mundo pero no hay vacunas en nuestro país (…) a veces, el poder aleja”.

“No comparto absolutamente nada” de lo que dice la exgobernadora y “debe tener responsabilidad”, cruzó Insaurralde. “Esta exgobernadora fue la que dijo que no abría ningún hospital en la provincia de Buenos Aire y comenzó una pandemia cuando se fue”, disparó el dirigente del Frente de Todos.

Insaurralde recordó que Vidal fue quien “tiró un decreto con el que devolvió a la quiebra el hospital de Lavallol” donde él se atendió de su enfermedad; “el municipo de Lomas compró el hospital y ahí me atendí”, indicó.

“Le pido cordura, criterio, sus palabras me enojan. No es que no hay vacunas en Argentina. Son cinco laboratorios los que tienen la vacuna. Contra eso peleamos, contra la concentración de poder”, abundó Insaurralde.

“Me indigna”, indicó el jefe comunal, y dijo que acepta las críticas y comprende que cada cual tiene su tono para hacerlas, pero inquirió: “Mentir, no”. “Los tonos podemos discutirlo, pero (Vidal) está mintiendo. No hay vacunas en el mundo. Y bastante bien nos va a nosotros”.