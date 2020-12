“Tienen bronca con Vicentin y nos usan para ejemplificar a la industria"

Con una larga trayectoria en el sector, Fernando Jurado es el presidente del Grupo Olio. El holding, a través de su firma exportadora Díaz & Forti, alquila por medio de contratos a fasón las instalaciones de Vicentin, donde procesa soja y girasol. Son los únicos ingresos que tiene la cerealera concursada. Una razón de peso que convierte al grupo en el respirador artificial del gigante caído.

El rol de Olio causó recelo en los acreedores y, puntualmente, en el gobierno nacional, que nunca pudo ponerle el lazo a la cerealera. Por eso generaron suspicacias las dos suspensiones del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que le impuso el Ministerio de Agricultura a Díaz & Forti y le impidieron exportar durante días.

La primera sanción fue a finales de noviembre por presuntas operaciones irregulares sobre el destino de toneladas de soja: se habrían registrado como procesadas, pero exportadas como a granel en beneficio del pago de derechos de exportación. Luego, por una demora en el ingreso de divisas que el Banco Central calculó en 450 millones de dólares, pero la empresa se queja por la celeridad de la sanción y aclaró que la operación es por menos de la mitad de la cifra estimada.

En una entrevista con Letra P, Jurado calificó de arbitrarias las sanciones, habló de las intenciones del Grupo de invertir en la Nueva Vicentin, y del ruido en el poderoso sector agroexportador por sus maneras de moverse. Su pasado como presidente corporativo de Cargill, su asesoría al directorio de la gigante terrateniente y agropecuaria Cresud, y su labor en el Grupo Grobocopatel le confieren un valor extra a su mirada del mercado.

- Usted fue crítico de las suspensiones recientes en el RUCA y arrojó sospechas sobre esas medidas, ¿ve animosidad del Gobierno contra el grupo?

- Lo que veo es una diligencia administrativa inusitada de sacar una resolución y a los tres días suspendernos. Vemos una gran velocidad de apretar el botón para sacarnos del RUCA, antes de hacer las verificaciones o involucrarnos, porque nunca se nos notificó previamente ni desde el Banco Central ni desde Agricultura. Tampoco nos dieron los tiempos para hacer los descargos previo a ejecutarlos.

Una de los plantas de Vicentin desde donde exporta Díaz & Forti.

- O sea, cuestiona sobre todo las formas.

- Nos usan para ejemplificar al resto de la industria. Parece que el resto está en regla y los únicos que estamos mal somos nosotros. Da la impresión que nos usan para advertirles al resto que podría pasarles lo mismo, como una especie de caso ejemplificador.

- Esa diligencia que marca, ¿la vincula a sus contratos con Vicentin, que son como un pulmón para la concursada?

- Tienen bronca contra los directores de Vicentin desde que entró en convocatoria y hay muchas medidas que tienden a sancionar a estas personas. Pero en realidad no se dan cuenta que afectan a una estructura con trabajadores. La impotencia de actuar sobre los individuos no les permite actuar con claridad.

- ¿Leen las suspensiones contra ustedes como tiros por elevación para Vicentin?

- Indirectamente sí. Entiendo que las intenciones finales no son ahogar a los empleados, ni a las familias alrededor de Vicentin, pero es lo que están haciendo. El motivo son los directores anteriores (NdR: dueños de la firma). Siempre digo que bombardean a todo un pueblo para liquidar a diez personas.

- Cuando ustedes armaron los contratos con Vicentin, ya declarado el default, ¿sabían a qué se exponían?

- De tanto que lo pensamos no creímos exponernos a este tipo de cosas. Pero les digo: cualquiera con una idea creativa de negocio puede hacer todas las pruebas que crea conveniente, hay margen no contratado de capacidad ociosa. Cualquiera que esté enceguecido por el odio, no actúa con claridad.

- ¿Cree que en el Gobierno hay ese tipo de funcionarios?

- En los organismos gubernamentales, en los públicos y en los financieros. Hay mucha gente que se sintió traicionada y actúa con vehemencia.

- Hubo sospechas arrojadas en un informe del Banco Nación acerca de que el Grupo Olio vendió los granos del default de Vicentin.

- Lo leo como comentarios de baja monta de gente que, en vez de investigar, se encarga de difamar.

Ariel Olio, dueño del grupo, eligió a Jurado en 2020.

- ¿Cómo se lleva Díaz & Forti con las agroexportadoras de peso del mercado?

- Con algunos tenemos buena relación, a la mayoría les vendemos y nos compran, y con pocos tenemos una relación fría. Mala con ninguno.

- Trascendió que con la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara- CEC) no habría buena sintonía porque ustedes pagan mejor que el resto a los productores y por el llamativo crecimiento que tuvieron de 2019 a 2020.

- Nosotros no pertenecemos a la Ciara, por lo tanto pueden catalogarnos de que pagamos caro o barato. No nos ponemos de acuerdo en los precios de compra de granos en una mesa chica, cosa que a veces sucede.

- ¿Y con las entidades bursátiles, la Bolsa de Cereales puntualmente?

- Nosotros compramos en la Bolsa de Cereales, y es de alguna manera un gran club de amigos. Cuando vendemos como pretenden, somos parte. Cuando pasamos al FOB (precio referencia), parece que no somos amigos. La Bolsa representa a los productores, por lo tanto, si el precio es mejor, lejos de enojarse deberían estar contentos por ellos mismos. A veces me parece que nos quieren forzar a participar en un club que no participamos.

- ¿Tienen intenciones reales de invertir en Vicentin?

- Por supuesto que está la intención de ingresar como capital de una nueva empresa. La tenemos como firma independiente y autónoma y que debe conseguir sus propios recursos para hacerlo. Nos gustaría ser un actor importante en la industria granaria como empresa nacional que invierta con recursos propios.

- El Grupo parece en plena expansión, ¿cuáles son los planes?

- Nuestra visión es de largo plazo, y entramos al mercado para quedarnos. Entendemos que hay cosas coyunturales que las vamos a resolver y errores propios también.