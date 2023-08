Francisco Morchio: "Seré el diputado del gobernador que cambiará la historia de Entre Ríos"

Francisco Morchio, precandidato a diputado nacional por Juntos por Entre Ríos.

Francisco Morchio es el nombre propio que destrabó la posibilidad de llegar a una lista única de precandidatos a diputados nacionales en Entre Ríos para los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Hasta entonces, cada uno tenía su preferencia. Este hombre del PRO, un productor agropecuario del departamento Gualeguay que va por el segundo mandato como senador provincial, destaca que los “entrerrianos tendrán la opción de una boleta que reúne a quien quiere cambiar la historia de esta provincia y de este país y otra que es la del kirchnerismo”, y asegura que “elegirán la primera porque el kirchnerismo no representa a los entrerrianos”. En dialogo con Letra P, dice que va “a tener el plus de ser el diputado de Rogelio Frigerio”.

Notas Relacionadas PASO 2023 | ENTRE RÍOS Frigerio y Bahl cierran sus campañas en la casa del otro Por Exequiel Flesler

-Si bien hace ocho años es senador, se presenta como un hombre que viene desde afuera de la política.

-No desconozco que tuve ocho años de vida política muy intensa donde lideré el bloque legislativo y el partido PRO en la provincia, pero estoy seguro que nunca perdí mi esencia, que es ser un hombre de trabajo. Soy productor agropecuario y me veo terminado mis días como productor. Cuando en 2015 me dieron la posibilidad de entrar en política lo hice porque la gente de trabajo no se mete en política, y por eso hay una visión que no está o no es común que esté. Cada vez que hubo una renovación de mandato siempre analicé las propuestas que había y cuando me entusiasmaron seguí. Si no me volvía a trabajar al campo, que es lo que más me gusta.

-¿Qué rol se imagina que ocupará en Diputados?

-Tengo que tener claro a quién voy a representar en el Congreso Nacional. Y no tengo dudas que voy a representar a los entrerrianos honestos y de trabajo que con su trabajo le dan trabajo a otros. Es la gente que no es entendida por los políticos clásicos y que debería meterse en política para no dejársela a los de siempre. Además, voy a ser el diputado del gobernador que va a cambiar la historia de Entre Ríos.

-Por estas horas se debate un proyecto del senador Edgardo Kueider referido a la cuestión energética, ¿se ve defendiendo temas específicamente entrerrianos, como Salto Grande? -Los oficialistas se acuerdan de hacer cosas que no hicieron antes durante en el último año. Pero, más allá de eso, no tengo dudas que hay que ir por temas propios de la provincia, porque está muy relegada respecto de las otras de la Región Centro. El potencial que tiene Entre Ríos, que no lo expresa por los dirigentes que tuvo durante los últimos 20 años, es muy alto en comparación con Santa Fe, Córdoba e incluso con Corrientes. Pero por suerte tenemos un candidato a gobernador que va a ganar, que entiende que siendo una provincia que genera energía no podemos pagar más, porque los entrerrianos la vendemos y luego la recompramos. -¿Cómo evalúa la gestión de los actuales legisladores de Juntos? -La última elección alcanzó para poner trabas al kirchnerismo que se quería llevar puesto todo. Entonces esa buena elección legislativa sirvió para poner un freno, ahora tenemos que poner los legisladores para hacer los grandes cambios que necesita el país. Valoro mucho el trabajo del legislador, que a veces la gente no comprende. Los cambios de fondo se dan con las leyes. -¿Qué temas llevaría al Congreso? -No voy a intentar un lucimiento personal con un megaproyecto para que solo figure que lo hice yo. Nos tenemos que poner todos los legisladores que entendemos una forma de ver el país y desde ahí sacar un paquete de leyes que cambie la mirada del país sobre todo en lo referido al trabajo y a la producción. No solo lo agropecuario, si no a pymes, empresas, dedicado a la gente que con trabajo genera más trabajo y no ha sido tenida en cuenta en el país. Porque en campaña, en Entre Ríos, la gente pide trabajo, lo que es una ventaja comparativa. Morchio Frigerio.jpeg Francisco Morchio, precandidato a diputado nacional y Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador. Juntos por Entre Ríos. -La distribución de fuerzas puede ser dispersa luego de las elecciones, ¿cómo imagina las negociaciones en ese escenario? -Primero vamos a ver con qué me encuentro. Voy a tener que aprender rápido pero me tengo fe para eso, porque es muy distinto a la legislatura provincial. Voy a tener el plus de ser el diputado de Rogelio Frigerio, que va a ser el gobernador. Con lo cual los contactos con los grupos políticos del Congreso van a ser más para tener un acceso positivo. -¿Un embajador de Frigerio? -Soy eso. No solo de Frigerio, también de los entrerrianos honestos y de trabajo. Después, ojalá se alineen Nación, provincia y la mayor cantidad de municipios posibles para poder cambiar la historia. Pero se necesitan consensos, y para ello de un montón de gente que no está en tu espacio político, pero piensa igual en algunos sentidos. Creo mucho en esos diálogos para lograr mayorías.

Compartir en:









Notas Relacionadas