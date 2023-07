Aunque no tuvo una militancia histórica, Monjo forma parte de la política entrerriana desde hace varios años. Desde ese lugar, luego de haber sido diputada provincial y dos veces intendenta –culmina mandato a fin de año-, encara la campaña como precandidata a vicegobernadora.

“Quienes ocupamos cargos de gestión sabemos lo que es el cara a cara con el vecino. Sabemos que no podemos mentirle”, responde en diálogo con Letra P sobre los desafíos de una campaña que la encuentra gobernando un municipio y enfrentando un escenario por demás competitivo en la provincia, escenario novedoso para el peronismo que no ha tenido rivales políticos de peso desde hace veinte años.

“Estar en gobierno es más difícil. No tenemos la comodidad que da la oposición. Somos conscientes de que hay cosas que no se pueden prometer porque no se pueden cumplir”, explica, en relación a los discursos de campaña que escucha en sus adversarios. “Algunos prometen trabajo, vivienda, como si con una varita mágica lo resolvieran todo”, apunta.