El efecto Elon Musk no aplica a la Argentina de Javier Milei

El fundador de Tesla y SpaceX , Elon Musk , llamó a invertir en Argentina luego de reunirse por segunda vez con el presidente Javier Milei . El Gobierno esperaba que una frase del magnate, cuyos consejos suelen hacer mucho ruido en el mundo de las finanzas, provocaran una euforia en los mercados; pero esta vez, no ocurrió.

"Recomiendo invertir en Argentina", twitteó este lunes el dueño de la red social X, posteando la foto del encuentro con el mandatario nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, no tardó en agradecerle: "Thanks, the end", contestó. También festejaron personas usuarias, inversores y analistas financieros de la religión tuitera que respaldan las políticas libertarias.