El Presupuesto de Axel Kicillof, un polvorín: rosca frenética, toma y daca y pases de factura tuiteros

Las negociaciones por el Presupuesto de Axel Kicillof atraviesan nuevamente horas de incertidumbre y hermetismo, mientras los tres actores en cuestión se pasan la pelota. En Gobernación quieren aprobar el paquete entero, la oposición pide negociar y el bloque de UP avisa que no puede hacer más nada, a menos de 24 horas de la última sesión del año.

Este viernes se realizará una sesión doble en la Legislatura bonaerense , en la que Diputados y el Senado definirán si la ley de leyes kicillofista se hará realidad, algo que se intentó el jueves pasado y fracasó entrada la medianoche tras caerse el debate en la cámara alta. Conducido por Verónica Magario , el recinto no estaba dispuesto a avanzar con un texto que había sido tachado y vuelto a redactar bien lejos del original.

En la previa, explotó en las redes un operativo clamor de intendentes cercanos al gobernador que llaman a los legisladores a aprobar el Presupuesto y el resto de las inciativas. Es la línea que maneja el kicillofismo: es a todo o nada . En Calle 6 aseguran que si no se vota el endeudamiento -una opción que se baraja en la Legislatura- no habría fondos para pagar los vencimientos de deuda. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis y un grupo de jefes comunales marcaron la cancha en las redes: Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín), Guastavo Barrera (Villa Gesell) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), que hasta habló de "un intento de desestabilizar" al gobierno provincial.

Mientras la oposición dice que el gobierno bonaerense no habla y que está plantado, en La Plata aducen que están siendo presionados para repartir cargos del Banco Provincia, la Corte y otras sillas de poder. Todo estaría sobre la mesa, excepto lo del máximo tribunal. En la administración de Kicillof también marcan que las disputas internas de los bloques opositores dificultan las negociaciones: afirman que con el radicalismo y La Libertad Avanza conversan a pesar de sus diferentes vertientes, algo que no pasa con el PRO.

Apoyar al presupuesto y paquete de leyes presentado por el gobernador @kicillofok es cuidar al pueblo bonaerense No aprobar esa propuesta, la ley fiscal/impositiva y el plan de financiamiento de inversiones es un intento para desestabilizar a @BAProvincia .

Sin embargo, el PRO, la UCR y LLA dicen que el oficialismo no habla, que tiene diálogo con sus pares de UP, pero con nadie de la gobernación, donde puede destrabarse la negociación por el endeudamiento. Es que para avanzar con el Presupuesto y la Ley Fiscal, el peronismo podría tener las manos, no así para los dos tercios que precisa la toma de deuda. Aquí es donde, advierten, los emisarios de Kicillof ( Agustina Vila y Pablo López ) deberían ceder haciendo lugar a alguno de los pedidos.

PRO y UCR.jpg Diputados y senadores PRO y UCR.

“La pelota está en gobernación”, dicen en el PRO, donde advierten que hay menos tiempo que la semana pasada y que todo podría patearse para febrero, previo al inicio de las sesiones ordinarias. También manejan una tesis que comparten con algunos legisladores del oficialismo: sospechan que Kicillof no tiene verdaderas intenciones de avanzar con el Presupuesto.

El caos de UP

El bloque de Diputados de UP tiene 37 manos que se reparten entre La Cámpora, el intendentismo, el kicillofismo y el Frente Renovador. En ese universo avisan, para afuera, que todas las leyes enviadas por el Ejecutivo fueron aprobadas por unanimidad. Es verdad, pero también es cierto que muchos de los pedidos para modificar el texto de Kicillof no llegaron desde las bancadas de enfrente, sino de las propias: el Fondo de Seguridad, una coparticipación para ciudades con puerto y alguna duda sobre el endeudamiento nacieron en despachos municipales del peronismo que no se embanderan con AK 2027.

Julián Álvarez y Mayra Mendoza Julián Álvarez y Mayra Mendoza.

En esta tribu piden que no los señalen más como los responsables de que no haya salido la ley a tres días de finalizar el año. Argumentan que hay cosas que no pueden discutir desde una banca, sino que tienen que hacerse desde un despacho de la gobernación. En resumen, que tienen "las manos atadas", parafraseando célebre sentencia del exmandatario Daniel Scioli durante un enfrentamiento político con Néstor Kirchner. Con todo esto en la licuadora, asoma para este viernes otra megajornada de negociaciones que durará hasta la medianoche y tendrá un final incierto.