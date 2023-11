A diferencia de la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio (JxC), en la que buena parte de sus representantes fue, en las últimas semanas, manifestándose a favor o en contra de Javier Milei o Sergio Massa respecto al ballotage, la coalición opositora trata de no mostrar fisuras en la provincia de Buenos Aires con el fin de consolidarse como la resistencia de mayor peso, cueste lo que cueste y pase lo que pase el domingo 19 de noviembre. Una especie de blindaje político que requiere de mucha paciencia de sus dirigentes, quienes no debieran desbocarse y quedar pedaleando en el aire una vez que la definición sobre quién será el próximo presidente ya sea cosa juzgada.

A ese mantra -que habla de neutralidad y explicita que “la UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos”- se aferra su dirigencia para resistir la tormenta de estas semanas que divide las aguas de un mar picado y amenazante. Es la estrategia del silencio, de no jugar un partido que no le queda cómodo y de aguantar los trapos de JxC desde la platea, sin embarrarse ni arriesgar demás. Eso no implica que sus representantes no hayan comenzado a definirse en privado sobre la segunda vuelta, aunque pretendan unificar posturas y moverse públicamente en bloque para mantener viva la coalición.