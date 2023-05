Uñac ganó la mayoría de las intendencias, pero perdió en la capital sanjuanina

Live Blog Post

Uñac: "La Constitución me habilita a competir por un período más"

El gobernador de San Juan volvió a criticar el fallo de la Corte Suprema que suspendió la elección a cargos ejecutivos y lo imposibilitó, por ahora, de competir por un nuevo mandato. "Tomé el camino de acatar el fallo, pero no lo comparto. Es un hecho raro, inédito, pero somos respetuosos", dijo. “Yo me siento suspendido por algunas fechas, como se dice en el deporte. Hay que ver si me sacan del campeonato o qué. La Corte me puso una amarilla, no es una roja", añadió el mandatario provincial ante los medios que se encontraba en el lugar, entre ellos Letra P.

"La Constitución me habilita a competir por un periodo más. Hay que seguir lo que dicen las constituciones y si no te gusta hay que cambiar las leyes. La vulneración de paralizar la elección tres días antes es, por lo menos, suspicaz", señaló.

Leé la nota completa en acá