Terminó la veda por la conmoción y la política hace Intratables con el crimen de Morena

Los cierres de campaña en forma de declaraciones cruzadas

Después del asesinato de Morena Domínguez y las protestas de vecinos y vecinas de Lanús, quienes aspiran a la presidencia cancelaron los cierres de campaña que tenían programados para los últimos días de campaña. Sin embargo, no se privaron de seguir las acusaciones y declaraciones cruzadas por otros medios. La mayoría de los precandidatos y las precandidatas a la presidencia desfilaron por medios de comunicación para solidarizarse con la familia, señalar responsables y repasar sus propuestas de seguridad.

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad en rueda de prensa: "No tengo jurisdicción. No tengo por qué meterme en ese tema, no es un partido de fútbol para llamar y comentar".

Diego Kravetz, responsable del área de Seguridad en Lanús y precandidato a intendente (JxC) del distrito en Radio Con Vos: "Cuando tenés al gobernador Kicillof que no plantea un plan de Seguridad, ni estas discusiones sobre las leyes, no plantea nada de todo esto y después te discrimina depende el color político a quién le mando móvil y a quién no. Tenés un problema".

Diego Kravetz Lanús.jpg Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires que va por la reelección (UxP) en Radio Urbana Play: "Hablé varias veces con Grindetti. Bien, cordial. Le dije que necesitábamos la disposición. Todo en tono cordial, no me voy a poner a discutir. En esta situación lo peor que podemos hacer es tratar de sacar rédito. No lo estoy haciendo, no lo voy a hacer"

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense en AM750: "Todo el mundo está muy cómodo porque siempre la responsabilidad es de la policía, y saben que no es así. Hay todo un sistema que va fracasando. Uno no le puede pedir a la policía que cumpla el rol del intendente, de docente"

Agustín Rossi, jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente (UxP) en Radio Futurock: “Cada uno es responsable de lo que quiera hacer, nosotros lo que hicimos fue tratar de ser muy moderados. No es un municipio que gobernamos nosotros, podríamos haber intentado otra cosa, pero no era lo que correspondía”

Néstor Grindetti, intendente de licencia de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense (JxC) en Radio Rivadavia: "Venimos pidiendo, como cuando Patricia Bullrich fue ministra, una coordinación entre fuerzas federales, provinciales y municipales, eso fue muy efectivo. Y cambios profundos como la ley que tiene que ver con la edad de imputabilidad de los menores, el tema de las cárceles, una serie de cosas que toca lo judicia".

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente (UxP) en TN: “Hay que establecer un régimen penal juvenil para menores definitivamente, no aplicar el mismo código penal que a una persona de 30 años. Alguien que comete un homicidio tiene que estar preso independientemente de la edad que tenga".

Patricia Bullrich, precandidata a presidente (JxC) en TN: “Ellos eran conocidos, entraban y salían. No podemos tener gente con prontuario en la calle. La Argentina necesita proteger a su gente, necesita proteger a sus ciudadanos”.

Juan Grabois, precandidato a presidente (UxP) en TN: "No quise mirar ni escuchar lo que se decía por la cantidad de estupideces, plantear cosas sin saber, el sinvergüenza de (Diego) Kravetz llamando a los medios, diciendo que el asesino era un chico de 14 que había sido protegido por la diputada (Natalia) Zaracho (del Frente Patria Grande) cuando él sabía perfectamente que eran dos adultos que fueron identificados gracias al laburo que se pusieron al hombro los propios vecinos".

Agustín Rossi, jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente (UxP) en TN: “Devolverle tranquilidad a los barrios de las distintas localidades de la Argentina es un objetivo que tenemos y tenemos un candidato a presidente que hizo una verdadera revolución cuando fue intendente de Tigre, que logró mejorar la calidad de la seguridad”.

Myriam Bregman, diputada y precandidata a presidenta (FIT-U) en TN: "Las leyes las han endurecido y no cambió la situación".

Gabriel Solano, precandidato a presidente (FIT-U) en TN: "Los vecinos conocían a los delincuentes porque la policía no hace nada".

Javier Milei, diputado y precandidato a presidente (La Libertad Avanza) en TN: "No podemos caer en la trampa de quedarnos mirando en la observación puntual y perder lo fundamental y estructural: esto en el fondo pasa porque hay un desprecio de la vida humana, eso tiene que ver con una decadencia de los valores morales de la Argentina hace 100 años".