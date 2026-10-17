Santa Fe: Vallejos no descarta ir por otro mandato en Reconquista, pero juega por afuera de las tribus del PJ

Enri Vallejos conserva en Reconquista uno de los principales bastiones del peronismo en el norte santafesino y busca mantener su autonomía de las tribus del PJ provincial. El intendente le dijo a Letra P que no descarta competir por otro mandato en 2027. En paralelo, mantiene vínculos con distintos sectores del PJ de Santa Fe y del ámbito nacional.

Vallejos es uno de los referentes del PJ en el norte provincial y evalúa la posibilidad de competir por otro mandato en 2027. Por ahora, evita apresurar una definición. “Reconquista es la única ciudad de todo el norte que está gobernada por el Partido Justicialista . Entonces, no podemos ponerla en riesgo porque hay que aprovechar un lugar que nos costó muchísimo ganar, conservar, mantener”, le dijo a este medio.

Sin embargo, el dirigente prefiere manejar con cautela su futuro debido a la situación económica que atraviesa y a las condiciones climáticas. “Tenemos muchas propuestas, pero todavía tenemos el día a día. Estamos con varios meses de pronóstico por delante del fenómeno El Niño . Por más que nosotros quisiéramos aspirar a algo hoy, creo que es muy prematuro”, añadió.

¿Será dentro del Partido Justicialista o por fuera? En el entorno del intendente reconquistense aseguran que están abiertos a diferentes propuestas y que, por ahora, no pueden ni quieren descartar ninguna alternativa.

El mandatario de Reconquista tuvo un paso por Vamos , el espacio de otros intendentes peronistas . En las elecciones para elegir a los convencionales que reformaron la Constitución provincial, formó parte de la lista que encabezó Marcelo Lewandowski .

Meses más tarde, acompañó las actividades del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en Santa Fe, cuando se alió con Unidos, el espacio de Maximiliano Pullaro, para apoyar a Provincias Unidas en las elecciones nacionales. A su vez, en los últimos meses fue uno de los invitados al grupo RAIS, otro espacio integrado por intendentes y referentes territoriales del justicialismo.

Más allá de los diversos caminos que tomó, Vallejos le explicó a este medio que sigue "participando activamente" y dialogando con todos los grupos, pero aclaró: "No pertenecemos a ninguno”. Juega libre y mantiene contactos con las diferentes tribus del PJ provincial. Por ejemplo, estuvo presente en el lanzamiento de Diego Giuliano como candidato a la gobernación santafesina.

Axel Kicillof y las apuestas nacionales

A nivel nacional, Vallejos también tiene juego y contó que recibió el llamado del gobernador de Buenos Aires. “El único que nos convocó seriamente fue Axel (Kicillof) y su gente, con quienes venimos desarrollando una actividad en distintas etapas”, le comentó a Letra P.

A su vez, detalló que están trabajando en un “encuentro del litoral del movimiento Derecho al Futuro en Reconquista para las siete provincias del litoral”, aunque existe la posibilidad de que se postergue por el fenómeno El Niño.

Vallejos no ahorró críticas a la conducción del PJ de Santa Fe y aseguró que "se apropiaron del partido dirigentes que hace 40, 50 años están adentro y que no permiten que florezcan nuevas ideas, ni se le da lugar a nuevos dirigentes”.

El intendente asegura que no tiene un candidato a gobernador y que, en el peronismo, actualmente “cada espacio quiere su lugar y no hay una mirada en conjunto para un objetivo en común”.