Juran los nuevos 130 diputados y Martín Menem queda al frente de la Cámara baja

Ya juraron Tolosa Paz, Cafiero, Lemoine, Kirchner, Moreau, Ritondo y Lospennato

El radical Atilio Benedetti le tomó juramento a Victoria Tolosa Paz (UP), Santiago Cafiero (UP), Lilia Lemoine (LLA), Máximo Kirchner (UP), Cecilia Moreau (UP), Cristian Ritondo (JXC) y Silvia Lospennato (JXC), entre otros. Lemoine juró por "la libertad de todos los pueblos y la paz de todos los pueblos".