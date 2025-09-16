en vivo MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

Axel Kicillof convocó a asistir "en defensa de la educación y la salud"

La marcha de los jubilados se transformará en una movilización contra los vetos del Presidente, con las universidades y el Hospital Garrahan como banderas.

Estudiantes, docentes y no docentes y autoridades de universidades nacionales se movilizaron durante 2024 por el presupuesto.&nbsp;

Estudiantes, docentes y no docentes y autoridades de universidades nacionales se movilizaron durante 2024 por el presupuesto. 

NA
NA

EN VIVO

El personal universitario, el alumnado, los movimientos sociales y las personas jubiladas realizarán una protesta frente al Congreso en contra de los vetos del presidente Javier Milei que la Cámara de Diputados respaldará o rechazará este miércoles. En esta nota, el minuto a minuto de la previa de la marcha por el Hospital Garrahan y las universidades.

Live Blog Post

Gordo Dan se puso a disposición para "exponer" docentes universitarios que "obliguen a ir a la marcha"

El conductor del canal de streaming Carajo conocido como Gordo Dan en Twitter, Daniel Parisini, se puso a disposición para recibir denuncias anónimas y "exponer" a docentes universitarios que "obliguen a ir a la marcha a protestar contra Milei" bajo amenaza de "poner ausente o cualquier otra artimaña". "Escribime por DM y lo exponemos. Garantizo anonimato", pidió el militante libertario este martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1968005232450998536&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Adorni: "No está en riesgo la educación pública, no están en riesgo las universidades"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que si la ley de presupuesto universitario no se veta "crea un precedente algo peligroso porque se instala una especie de paritaria en el Congreso" y aseguró: "No está en riesgo la educación pública, no están en riesgo las universidades, van a poder seguir funcionando".

"Todas las actividades económicas podrían reclamar el mismo esquema de trato: que un Congreso pueda manejar su propia paritaria, lo cual es una inconsistencia per se", consideró el portavoz del presidente Javier Milei este martes en conferencia de prensa.

Adorni recordó: "Hay definiciones que fueron dando sobre que queremos la destrucción de tal o cual cosa, vamos a cumplir dos años con que amenazan que está en peligro la educación pública".

Manuel Adorni
Live Blog Post

Kicillof convocó a asistir a la marcha federal universitaria "en defensa de la educación y la salud"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, convocó a asistir a la marcha federal universitaria "en defensa de la educación y la salud" este miércoles a las 14:30 hacia Congreso y definió como punto de encuentro la sede de Madres de Plaza de Mayo en Yrigoyen 1584 en la Ciudad de Buenos Aires.

"Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando", sostuvo el mandatario provincial en Twitter este martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1967948063399710738&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La CGT se sumará a la marcha federal universitaria: "¡El Garrahan y la universidad pública no se vetan!"

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que asistirá a la marcha federal universitaria para marchar contra los vetos del presidente Javier Milei al presupuesto universitario y la emergencia pediátrica este miércoles a las 15. "¡El Garrahan y la universidad pública no se vetan!", apuntó la central obrera en un comunicado.

"Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso, instamos a las diputadas y diputados a que insistan con la validez de las mismas", pidió la CGT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/1967737383039959217&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Marcha federal universitaria: alumnado, docentes y no docentes se movilizan contra el veto de Milei

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) convocaron a marchar hacia Congreso este miércoles a las 14:30 contra el veto del presidente Javier Milei al presupuesto universitario, mientras la Cámara de Diputados debate si ratificarlo o rechazarlo.

image
image
image
Live Blog Post

Live Blog Post

