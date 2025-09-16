Axel Kicillof convocó a asistir "en defensa de la educación y la salud"

El personal universitario, el alumnado, los movimientos sociales y las personas jubiladas realizarán una protesta frente al Congreso en contra de los vetos del presidente Javier Milei que la Cámara de Diputados respaldará o rechazará este miércoles. En esta nota, el minuto a minuto de la previa de la marcha por el Hospital Garrahan y las universidades.
Gordo Dan se puso a disposición para "exponer" docentes universitarios que "obliguen a ir a la marcha"
El conductor del canal de streaming Carajo conocido como Gordo Dan en Twitter, Daniel Parisini, se puso a disposición para recibir denuncias anónimas y "exponer" a docentes universitarios que "obliguen a ir a la marcha a protestar contra Milei" bajo amenaza de "poner ausente o cualquier otra artimaña". "Escribime por DM y lo exponemos. Garantizo anonimato", pidió el militante libertario este martes.