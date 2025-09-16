Axel Kicillof convocó a asistir "en defensa de la educación y la salud"

Live Blog Post

Adorni: "No está en riesgo la educación pública, no están en riesgo las universidades"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que si la ley de presupuesto universitario no se veta "crea un precedente algo peligroso porque se instala una especie de paritaria en el Congreso" y aseguró: "No está en riesgo la educación pública, no están en riesgo las universidades, van a poder seguir funcionando".

"Todas las actividades económicas podrían reclamar el mismo esquema de trato: que un Congreso pueda manejar su propia paritaria, lo cual es una inconsistencia per se", consideró el portavoz del presidente Javier Milei este martes en conferencia de prensa.

Adorni recordó: "Hay definiciones que fueron dando sobre que queremos la destrucción de tal o cual cosa, vamos a cumplir dos años con que amenazan que está en peligro la educación pública".