Efecto Donald Trump: sube el dólar global y caen las acciones argentinas en Wall Street

El Gobierno minimizó la Marcha del Orgullo Antifascista y apuntó contra Axel Kicillof

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la Marcha del Orgullo del pasado sábado no fue "significativa" y dijo que se trató de una expresión de "un grupo determinado de la sociedad acompañado por otro grupo político".

"No me parece que haya sido una marcha significativa contra todos los argentinos que no le prestan atención a estas marchas porque saben que son cuestiones totalmente politizadas", sostuvo en declaraciones radiales.

Además, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haber asistido a la marcha LGBTQ+ del sábado: "La Provincia está incendiada por la inseguridad".

"Me dio un poco de bronca, diría yo, la presencia del gobernador Kicillof en la marcha del sábado del colectivo LGBTQ+, cuando la Provincia está incendiada por los hechos de inseguridad, lo que vimos la semana pasada, gente defendiéndose por su propia cuenta, lo que vemos todos los días, pero no hay nada que se esté haciendo para terminar con esto", dijo en declaraciones a Radio Mitre.