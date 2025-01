La CGT participará de la marcha del orgullo LGBT+ antifascista y antirracista

Live Blog Post

Guerra de los impuestos: Pullaro le respondió a Galperin y dijo que no tolerará "aprietes"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respondió este miércoles al pedido que realizaron desde el sector fintech, con Mercado Libre a la cabeza, por los tributos que deben pagar en la provincia y advirtió que no tolerará "aprietes".

“Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”, deslizó el mandatario provincial en conferencia de prensa y agregó: “Lo que hace la Provincia de Santa Fe es cobrar impuesto a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alícuota”.

Pullaro sentenció: “No intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento”.