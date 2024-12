El Gobierno extendió la primera etapa del blanqueo para quienes no completaron los trámites de adhesión

Live Blog Post

Un diputado de LLA no cree que los jubilados lleguen al "extremo" de morir por no tomar medicamentos

El diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle no cree que las personas jubiladas lleguen al "extremo" de morir por no tomar medicamentos ya que pueden "tener parientes que los ayuden". "No debe ser para tanto", concluyó el legislador a 24 horas de que el Gobierno recorte la cobertura del 100% en medicamentos y la reduzca solo a personas jubiladas que cobran menos de $390.000.

Ovalle calificó el tema como "uno de los tantos" de los que tienen que preocuparse en el Congreso, aseguró que "no es tan difícil de solucionar" y desestimó: "De alguna manera se puede llegar a solucionar, a través de otras propuestas o leyes".

"No creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento", remarcó el salteño este martes al equipo de la radio El Destape.